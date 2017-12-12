Широко известно утверждение, что необъятное объять невозможно. Группа «Оргия Праведников» действием доказывает ложность этого тезиса — начиная от парадоксального, на первый взгляд, названия.

Едва ли не каждая песня в репертуаре «Оргии Праведников» кардинально отличается от остальных. Группа использует и смешивает самые разные жанры и направления современной и академической музыки. Богатое полифоническое звучание, навеянное музыкой эпохи барокко, переменные ритмы, характерные для прогрессивного рока, и плавные, красивые и запоминающиеся мелодии, пришедшие из традиции мирового романса — вот только некоторые составляющие музыки группы.

Тексты песен группы отличаются глубиной смысла и многочисленными отсылками к сочинениям великих философов и мистиков. Совместить всё это так, чтобы результат было интересно слушать любому, сложно. Однако успех группы на радио и участие в многочисленных фестивалях подтверждают, что с этой задачей «Оргия Праведников» справилась, выйдя к большой аудитории, но не потеряв собственного лица и не упростив музыкальный материал. Группа продолжает активную работу, совмещая интереснейшие приёмы и направления мировой культуры и придавая им новый смысл.

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