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Оргия праведников

Оргия праведников

Широко известно утверждение, что необъятное объять невозможно. Группа «Оргия Праведников» действием доказывает ложность этого тезиса — начиная от парадоксального, на первый взгляд, названия.

Едва ли не каждая песня в репертуаре «Оргии Праведников» кардинально отличается от остальных. Группа использует и смешивает самые разные жанры и направления современной и академической музыки. Богатое полифоническое звучание, навеянное музыкой эпохи барокко, переменные ритмы, характерные для прогрессивного рока, и плавные, красивые и запоминающиеся мелодии, пришедшие из традиции мирового романса — вот только некоторые составляющие музыки группы.

Тексты песен группы отличаются глубиной смысла и многочисленными отсылками к сочинениям великих философов и мистиков. Совместить всё это так, чтобы результат было интересно слушать любому, сложно. Однако успех группы на радио и участие в многочисленных фестивалях подтверждают, что с этой задачей «Оргия Праведников» справилась, выйдя к большой аудитории, но не потеряв собственного лица и не упростив музыкальный материал. Группа продолжает активную работу, совмещая интереснейшие приёмы и направления мировой культуры и придавая им новый смысл.

Телефон для справок 8−950−903−06−13.

Где и когда?
М2, рок-клуб
Тула, ул. Октябрьская, 306
2 февраля 2018, пятница
19:00
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