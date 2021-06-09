2 октября в клубе BACKSTAGE группа «Оргия праведников» встречает своё 22-летие!

Встречает, как полагается, с размахом и сюрпризами - особая подборка композиций, специальные гости, редкие музыкальные инструменты и фирменные «фишечки» группы, а главной особенностью этого дня рождения будет долгожданный акустический формат музыкальной программы. Отпразднуем с размахом и душой, не пропустите!

20 лет пиратский фрегат «Оргии Праведников» бороздит просторы сознания неравнодушных к музыке современников, 20 лет их творчество удивляет и потрясает, вызывает яростное отторжение одних и почти религиозную преданность других. Весь объем человеческой культуры - материал для построения их фантастических композиций , тысячи поклонников по всей стране, среди которых доктора философии и выпускники консерваторий, богословы и политики. Поистине, «Оргия Праведников» это больше, чем музыка - это воплощённый в музыке внутренний взрыв, меняющий человека навсегда!

Оргия Праведников — флагман российской рок-сцены! Образовавшись в 1999 году в результате слияния проекта «ARTель» и Сергея Калугина, группа сотворила невозможное - в жесткий саунд гармонично легли акустическая гитара и флейта, а сложнейшие партии инструментов зазвучали изящно и просто.

Оргия Праведников нашла неповторимый стиль, но самое главное - нашла множество единомышленников по всей стране! Благодаря активной поддержке слушателей песня «Наша Родина – СССР» провела одиннадцать недель в чарте «Нашего Радио», две из них – на первом месте, вошла в число 4 претендентов на звание «Песня года» премии «Чартова дюжина–2013» и заняла 10 место в списке 500 лучших песен за историю «Нашего Радио» по версии слушателей.