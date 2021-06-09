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Оргия Праведников

Оргия Праведников

2 октября в клубе BACKSTAGE группа «Оргия праведников» встречает своё 22-летие!
 
Встречает, как полагается, с размахом и сюрпризами - особая подборка композиций, специальные гости, редкие музыкальные инструменты и фирменные «фишечки» группы, а главной особенностью этого дня рождения будет долгожданный акустический формат музыкальной программы. Отпразднуем с размахом и душой, не пропустите!
 
20 лет пиратский фрегат «Оргии Праведников» бороздит просторы сознания неравнодушных к музыке современников, 20 лет их творчество удивляет и потрясает, вызывает яростное отторжение одних и почти религиозную преданность других. Весь объем человеческой культуры - материал для построения их фантастических композиций , тысячи поклонников по всей стране, среди которых доктора философии и выпускники консерваторий, богословы и политики. Поистине, «Оргия Праведников» это больше, чем музыка - это воплощённый в музыке внутренний взрыв, меняющий человека навсегда!
 
Оргия Праведников — флагман российской рок-сцены! Образовавшись в 1999 году в результате слияния проекта «ARTель» и Сергея Калугина, группа сотворила невозможное - в жесткий саунд гармонично легли акустическая гитара и флейта, а сложнейшие партии инструментов зазвучали изящно и просто.
 
Оргия Праведников нашла неповторимый стиль, но самое главное - нашла множество единомышленников по всей стране! Благодаря активной поддержке слушателей песня «Наша Родина – СССР» провела одиннадцать недель в чарте «Нашего Радио», две из них – на первом месте, вошла в число 4 претендентов на звание «Песня года» премии «Чартова дюжина–2013» и заняла 10 место в списке 500 лучших песен за историю «Нашего Радио» по версии слушателей.
 
Где и когда?
Backstage club
Тула, Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
2 октября 2021, суббота
19:00
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Касса
АнимациЯ
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20 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Александр Малинин
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10 декабря, пятница 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-3200 ₽
Кристина Орбакайте
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15 декабря, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2500-4500 ₽
КОСМОНАВТОВ НЕТ
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13 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Бригадный подряд
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23 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Оргия Праведников
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2 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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