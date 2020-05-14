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Онлайн-концерт Мити Фомина и Димы Пермякова

Онлайн-концерт Мити Фомина и Димы Пермякова

15 мая энерджайзер Митя Фомин и лирик Дима Пермяков сыграют онлайн-концерт и презентуют новые альбомы. Выступление пройдет на сцене культового «Руки Вверх бар» в Москве. Неожиданное объединение музыкантов приурочено к двойной премьере альбомов. Фомин представит весенний мини-EP «Апрель», для которого все 5 треков написали Дима Пермяков совместно с саунд-продюсером Антоном Моревым. Уже больше 20 лет Митя Фомин экспериментирует на сцене, ищет новые звучания, и на этот раз объединился с фрешменами, работающими в жанре soul-electro-pop. Новый альбом «Апрель» — экспериментальная работа. Это калейдоскоп сюжетов об отношениях двух людей, которые небезразличны друг другу. 

В свою очередь Дима Пермяков представит дебютный альбом «Тупо добро». У участника нашумевших проектов «Голос» и «Песни» на ТНТ накопленный музыкальный багаж, но именно с этим релизом он связывает серьезные перемены в своей карьере и творческом пути.
 

Этот концерт станет пятым в серии проекта музыкального сервиса «Звук» . Его главная цель — поддержать музыкантов и фанатов в режиме карантина, сплотить людей в изоляции и подарить каждому повод виртуально собраться с единомышленниками, подпевая любимым песням. Ранее в рамках Живого Звука выступили тинпоп-исполнитель Фогель, звезда современной бард-сцены Гречка, рок-группа «Нервы» и восходящая поп-дива Алена Швец. 
 
Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке.
Где и когда?
Москва
Москва, Москва
15 мая 2020, пятница
16:00
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Касса
«Чёрный Обелиск» и ARDA
Купить билет
25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тамара Гвердцители
Купить билет
6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Ундервуд
Купить билет
14 июня, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Сергей Пенкин
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29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Романтики романса: Ольга Невская и Сергей Петрищев
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20 ноября, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 600 ₽
Дора
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12 июня, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
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