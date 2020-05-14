Онлайн-концерт Мити Фомина и Димы Пермякова

15 мая энерджайзер Митя Фомин и лирик Дима Пермяков сыграют онлайн-концерт и презентуют новые альбомы. Выступление пройдет на сцене культового «Руки Вверх бар» в Москве. Неожиданное объединение музыкантов приурочено к двойной премьере альбомов. Фомин представит весенний мини-EP «Апрель», для которого все 5 треков написали Дима Пермяков совместно с саунд-продюсером Антоном Моревым. Уже больше 20 лет Митя Фомин экспериментирует на сцене, ищет новые звучания, и на этот раз объединился с фрешменами, работающими в жанре soul-electro-pop. Новый альбом «Апрель» — экспериментальная работа. Это калейдоскоп сюжетов об отношениях двух людей, которые небезразличны друг другу.

В свою очередь Дима Пермяков представит дебютный альбом «Тупо добро». У участника нашумевших проектов «Голос» и «Песни» на ТНТ накопленный музыкальный багаж, но именно с этим релизом он связывает серьезные перемены в своей карьере и творческом пути.

Этот концерт станет пятым в серии проекта музыкального сервиса «Звук» . Его главная цель — поддержать музыкантов и фанатов в режиме карантина, сплотить людей в изоляции и подарить каждому повод виртуально собраться с единомышленниками, подпевая любимым песням. Ранее в рамках Живого Звука выступили тинпоп-исполнитель Фогель, звезда современной бард-сцены Гречка, рок-группа «Нервы» и восходящая поп-дива Алена Швец.