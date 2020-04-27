Онлайн-концерт группы «Пасош»

29 апреля на платформе «glo Studio» состоится трансляция концерта группы «Пасош». Музыканты оказались в авангарде новой молодой рок-волны, которая сформировалась во второй половине десятых одновременно с появлением фестиваля «Боль» в Москве и клуба «Ионотека» в Петербурге.

Коллектив лучше многих других исполняет лоуфайный инди-рок или нойз-поп — мелодичную и шумную гитарную музыку в стиле Cloud Nothings и Japandroids. Их песни рассказывают о веселье, сомнениях и переживаниях уходящей молодости — кажется, чем старше становятся сами музыканты, тем сильнее меняются их тексты.

Как попасть: зайти в назначенное время на сайт «Афиши» или в группу «ВКонтакте».