афиша
афиша
Регистрация
Онлайн-концерт группы «Пасош»

Онлайн-концерт группы «Пасош»

29 апреля на платформе «glo Studio» состоится трансляция концерта группы «Пасош». Музыканты оказались в авангарде новой молодой рок-волны, которая сформировалась во второй половине десятых одновременно с появлением фестиваля «Боль» в Москве и клуба «Ионотека» в Петербурге.

Коллектив лучше многих других исполняет лоуфайный инди-рок или нойз-поп — мелодичную и шумную гитарную музыку в стиле Cloud Nothings и Japandroids. Их песни рассказывают о веселье, сомнениях и переживаниях уходящей молодости — кажется, чем старше становятся сами музыканты, тем сильнее меняются их тексты.

Как попасть: зайти в назначенное время на сайт «Афиши» или в группу «ВКонтакте».

Где и когда?
Тула
Тула, Тула
29 апреля 2020, среда
20:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Lumen
Купить билет
7 июня, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Российский Квартет саксофонистов
Купить билет
4 июня, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 400-450 ₽
Мари Краймбрери
Купить билет
6 июня, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Калевала
Купить билет
3 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
Купить билет
25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Кошки в городе
Купить билет
31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.