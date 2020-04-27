Онлайн-концерт группы «Пасош»
29 апреля на платформе «glo Studio» состоится трансляция концерта группы «Пасош». Музыканты оказались в авангарде новой молодой рок-волны, которая сформировалась во второй половине десятых одновременно с появлением фестиваля «Боль» в Москве и клуба «Ионотека» в Петербурге.
Коллектив лучше многих других исполняет лоуфайный инди-рок или нойз-поп — мелодичную и шумную гитарную музыку в стиле Cloud Nothings и Japandroids. Их песни рассказывают о веселье, сомнениях и переживаниях уходящей молодости — кажется, чем старше становятся сами музыканты, тем сильнее меняются их тексты.
Как попасть: зайти в назначенное время на сайт «Афиши» или в группу «ВКонтакте».
Где и когда?
Тула, Тула
29 апреля 2020, среда
20:00
7 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
4 июня, четверг 18:30
₽ Билеты: 400-450 ₽
6 июня, суббота 20:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
3 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽