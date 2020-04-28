Онлайн-концерт GONE.Fludd

1 мая GONE.Fludd выступит с онлайн-концертом на платформе Live Systema. В 2018 году именно GONE.Fludd стал для многих компромиссной фигурой, примирившей аудиторию с рэпом новой школы. На прорывном лонгплее «Boys Don’t Cry» артист позволял себе любые дерзкие выходки. Написать хасл-трэк от лица кубика льда? Без проблем. Выпустить грустный рэп о тающем сахарном человеке? GONE.Fludd снова залетает в топы чатов.

Все это опиралось на модные биты и глючный сеттинг — GONE.Fludd выстрелил как мультяшный диковинный герой, одновременно грустный и смешной, в мире, где все очень пестро, эффектно и немножко не всерьез.

Как попасть: в назначенное время пройти по ссылке.