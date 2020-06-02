Онлайн-концерт джазовой группы «Билет на М.А.Р.С.»

5 июня в концертном зале Тульского театра «Эрмитаж» музыканты сыграют лучшие композиции из своего репертуара. Зрители смогут насладиться музыкой через экраны своих мониторов в режиме онлайн.

И музыканты, и зрители соскучились по концертам и живому общению. Зрителем большого джазового концерта может стать каждый, не выходя из дома.

