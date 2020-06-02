Онлайн-концерт джазовой группы «Билет на М.А.Р.С.»
5 июня в концертном зале Тульского театра «Эрмитаж» музыканты сыграют лучшие композиции из своего репертуара. Зрители смогут насладиться музыкой через экраны своих мониторов в режиме онлайн.
И музыканты, и зрители соскучились по концертам и живому общению. Зрителем большого джазового концерта может стать каждый, не выходя из дома.
Как попасть: зайти в назначенное время в сообщество театра в «ВКонтакте».
Где и когда?
5 июня 2020, пятница
18:30
10 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1200 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
29 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000-2500 ₽
12 июня, пятница 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
1 сентября, вторник 19:00
₽ Билеты: 400 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽