Онлайн-концерт «Цимлянского»
8 мая в «Типографии» пройдет онлайн-концерт тульского поэта-песенника и человека с гитарой «Цимлянского». Музыкант исполнит песни со своего альбома «Никогда» и пошутит несмешные шутки.
Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
8 мая 2020, пятница
19:00
5 июня, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
12 июня, пятница 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
7 июня, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
31 октября, суббота 12:00
₽ Билеты: 600-1500 ₽
2 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
4 июня, четверг 18:30
₽ Билеты: 400-450 ₽