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Онлайн-концерт «Цимлянского»

Онлайн-концерт «Цимлянского»

8 мая в «Типографии» пройдет онлайн-концерт тульского поэта-песенника и человека с гитарой «Цимлянского». Музыкант исполнит песни со своего альбома «Никогда» и пошутит несмешные шутки.

Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
8 мая 2020, пятница
19:00
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Касса
Пилот
Купить билет
5 июня, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Дора
Купить билет
12 июня, пятница 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Lumen
Купить билет
7 июня, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Кошки в городе
Купить билет
31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
SLIMUS
Купить билет
2 октября, пятница 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Российский Квартет саксофонистов
Купить билет
4 июня, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 400-450 ₽
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