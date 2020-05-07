Онлайн-концерт «Цимлянского»

8 мая в «Типографии» пройдет онлайн-концерт тульского поэта-песенника и человека с гитарой «Цимлянского». Музыкант исполнит песни со своего альбома «Никогда» и пошутит несмешные шутки.

Как попасть: подключиться в назначенное время к трансляции в группе «Типографии».