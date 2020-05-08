Онлайн-концерт Алёны Швец
8 мая восходящая звезда современной поп-сцены Алёна Швец сыграет концерт в рамках проекта стримингового сервиса «Звук». В пятницу вечером на виртуальную сцену выйдет 19-летняя Алена Швец, побывавшая в шоу Ивана Урганта на «Первом канале» осенью прошлого года. Она сыграет новую песню «Вино и сигареты» и другие обжигающие своей искренностью, пронзительные хиты о жизни тинейджеров.
29 апреля музыкальный сервис «Звук» рассказал о запуске проекта в поддержку артистов и фанатского сообщества и пообещал организовать несколько живых концертов до конца весны. Идея «Живого Звука» в том, чтобы сплотить людей в эпоху карантина, подарить каждому немного тепла и показать, что изоляция — это не повод предаваться грусти и тоске. Концерт Алены Швец станет четвертым в серии. Первым перед виртуальным залом спел герой тинпопа Фогель, чей хит «Малолетняя любовь» покорил фанатов прошлым летом, затем пост-брад исполнительница Гречка и рок-группа «Нервы».
Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке.