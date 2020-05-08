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Онлайн-концерт Алёны Швец

Онлайн-концерт Алёны Швец

8 мая восходящая звезда современной поп-сцены Алёна Швец сыграет концерт в рамках проекта стримингового сервиса «Звук». В пятницу вечером на виртуальную сцену выйдет 19-летняя Алена Швец, побывавшая в шоу Ивана Урганта на «Первом канале» осенью прошлого года. Она сыграет новую песню  «Вино и сигареты» и другие обжигающие своей искренностью, пронзительные хиты о жизни тинейджеров.

Девушка из Челябинска с проникновенным голосом научилась играть на гитаре по интернету и первое время пела на улицах. По совету родителей с 2018 года стала выкладывать песни в социальную сеть. В своем паблике «Это спела Алена Швец» исполнительница призналась, что «начиналось всё с дешёвого микрофона за триста пятьдесят рублей и волнения, что меня ее не примут». Сейчас там почти 290 тысяч подписчиков, а гостей встречает приветственная надпись «Осторожно, можно утонуть в слезах после прослушивания».
 

29 апреля музыкальный сервис «Звук» рассказал о запуске проекта в поддержку артистов и фанатского сообщества и пообещал организовать несколько живых концертов до конца весны. Идея «Живого Звука»  в том, чтобы сплотить людей в эпоху карантина, подарить каждому немного тепла и показать, что изоляция — это не повод предаваться грусти и тоске. Концерт Алены Швец станет четвертым в серии. Первым перед виртуальным залом спел герой тинпопа Фогель, чей хит «Малолетняя любовь» покорил фанатов прошлым летом, затем пост-брад исполнительница Гречка и рок-группа «Нервы». 

Как попасть: в назначенное время перейти по ссылке.

 

 

Где и когда?
Тула
Тула, Тула
8 мая 2020, пятница
20:00
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Касса
Сергей Пенкин
Купить билет
29 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1000-2500 ₽
Ундервуд
Купить билет
14 июня, воскресенье 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
Остап Альтман
Купить билет
4 июня, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
Кошки в городе
Купить билет
31 октября, суббота 12:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 600-1500 ₽
Российский Квартет саксофонистов
Купить билет
4 июня, четверг 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 400-450 ₽
Пилот
Купить билет
5 июня, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
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