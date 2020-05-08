Онлайн-концерт Алёны Швец

8 мая восходящая звезда современной поп-сцены Алёна Швец сыграет концерт в рамках проекта стримингового сервиса «Звук». В пятницу вечером на виртуальную сцену выйдет 19-летняя Алена Швец, побывавшая в шоу Ивана Урганта на «Первом канале» осенью прошлого года. Она сыграет новую песню «Вино и сигареты» и другие обжигающие своей искренностью, пронзительные хиты о жизни тинейджеров.

Девушка из Челябинска с проникновенным голосом научилась играть на гитаре по интернету и первое время пела на улицах. По совету родителей с 2018 года стала выкладывать песни в социальную сеть. В своем паблике «Это спела Алена Швец» исполнительница призналась, что «начиналось всё с дешёвого микрофона за триста пятьдесят рублей и волнения, что меня ее не примут». Сейчас там почти 290 тысяч подписчиков, а гостей встречает приветственная надпись «Осторожно, можно утонуть в слезах после прослушивания».

