Любовь и радость – оперетта
Пожалуй, ни в одной стране мира так не любят оперетту, как в России. Нам близок этот жанр с его блистательной легкостью, бесконечным обаянием и обязательным хэппи-эндом.
Оперетта — это всегда праздник: роскошные костюмы, эффектные танцы, остроумные диалоги. Но главное — это прекрасная, наполненная искренностью и душевной теплотой музыка.
В программе: И. Штраус, Ф. Легар, И. Кальман, Н. Стрельников, Е. Птичкин.
Исполнители:
- Заслуженный артист России Вячеслав Сладков (баритон)
- Заслуженный артист России Яков Нускольтер (тенор)
- Лауреат международного конкурса Татьяна Демина (сопрано)
- Лауреат международного конкурса Марина Воронина (фортепиано)
- Камерный ансамбль «Bella musica». Художественный руководитель и дирижёр Владислав Белоусов
- Ансамбль «Легенда». Художественный руководитель Вадим Подалев
Ведущие Елена Сладкова и Александр Романов.
Цена билета: 350-450 Р.
Где и когда?
Тула, проспект Ленина, 51
Тел.: 8 (4872) 36-77-96
25 января 2017, среда
18:30