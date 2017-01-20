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Любовь и радость – оперетта

Любовь и радость – оперетта

Пожалуй, ни в одной стране мира так не любят оперетту, как в России. Нам близок этот жанр с его блистательной легкостью, бесконечным обаянием и обязательным хэппи-эндом.

Оперетта — это всегда праздник: роскошные костюмы, эффектные танцы, остроумные диалоги. Но главное — это прекрасная, наполненная искренностью и душевной теплотой музыка.

В программе: И. Штраус, Ф. Легар, И. Кальман, Н. Стрельников, Е. Птичкин.

Исполнители:

  • Заслуженный артист России Вячеслав Сладков (баритон)
  • Заслуженный артист России Яков Нускольтер (тенор)
  • Лауреат международного конкурса Татьяна Демина (сопрано)
  • Лауреат международного конкурса Марина Воронина (фортепиано)
  • Камерный ансамбль «Bella musica». Художественный руководитель и дирижёр Владислав Белоусов
  • Ансамбль «Легенда». Художественный руководитель Вадим Подалев

Ведущие Елена Сладкова и Александр Романов.

Цена билета:  350-450 Р.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
Тула, проспект Ленина, 51
25 января 2017, среда
18:30
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