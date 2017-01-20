Любовь и радость – оперетта

Пожалуй, ни в одной стране мира так не любят оперетту, как в России. Нам близок этот жанр с его блистательной легкостью, бесконечным обаянием и обязательным хэппи-эндом.

Оперетта — это всегда праздник: роскошные костюмы, эффектные танцы, остроумные диалоги. Но главное — это прекрасная, наполненная искренностью и душевной теплотой музыка.

В программе: И. Штраус, Ф. Легар, И. Кальман, Н. Стрельников, Е. Птичкин.

Исполнители:

Заслуженный артист России Вячеслав Сладков (баритон)

Заслуженный артист России Яков Нускольтер (тенор)

Лауреат международного конкурса Татьяна Демина (сопрано)

Лауреат международного конкурса Марина Воронина (фортепиано)

Камерный ансамбль «Bella musica». Художественный руководитель и дирижёр Владислав Белоусов

Ансамбль «Легенда». Художественный руководитель Вадим Подалев

Ведущие Елена Сладкова и Александр Романов.

Цена билета: 350-450 Р.