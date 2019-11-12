15 ноября в «Типографии» состоится юбилейный концерт тульской поп-рок группы KRAVA. Музыканты отметят 5-летие творческой деятельности.

Krava — российская поп-рок группа из города Тулы, образованная летом 2014 года Юрой Кравченко — автором песен, гитаристом и фронтменом.

За период с 2014 года группа проехала с концертами всю центральную часть России, участвовала в крупных фестивалях, таких как «ColorFest», «Среднерусская возвышенность», «Нашествие». В их творчестве найдётся место для каждого, а их лирика, убойные гитарные рифы и зажигательные концерты не оставят равнодушными практически никого.