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KRAVA

KRAVA

15 ноября в «Типографии» состоится юбилейный концерт тульской поп-рок группы KRAVA. Музыканты отметят 5-летие творческой деятельности.

Krava — российская поп-рок группа из города Тулы, образованная летом 2014 года Юрой Кравченко — автором песен, гитаристом и фронтменом.
За период с 2014 года группа проехала с концертами всю центральную часть России, участвовала в крупных фестивалях, таких как «ColorFest», «Среднерусская возвышенность», «Нашествие». В их творчестве найдётся место для каждого, а их лирика, убойные гитарные рифы и зажигательные концерты не оставят равнодушными практически никого.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
15 ноября 2019, пятница
20:00
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