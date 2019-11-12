KRAVA
15 ноября в «Типографии» состоится юбилейный концерт тульской поп-рок группы KRAVA. Музыканты отметят 5-летие творческой деятельности.
Krava — российская поп-рок группа из города Тулы, образованная летом 2014 года Юрой Кравченко — автором песен, гитаристом и фронтменом.
За период с 2014 года группа проехала с концертами всю центральную часть России, участвовала в крупных фестивалях, таких как «ColorFest», «Среднерусская возвышенность», «Нашествие». В их творчестве найдётся место для каждого, а их лирика, убойные гитарные рифы и зажигательные концерты не оставят равнодушными практически никого.
Где и когда?
Тула, ул. Ф. Энгельса, 70-а
15 ноября 2019, пятница
20:00
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
21 декабря, суббота 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
16 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
30 декабря, понедельник 20:00
₽ Билеты: 1000-3000 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 950 ₽
5 января, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1615-2660 ₽