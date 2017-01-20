Концерт органной музыки

Лауреаты международных конкурсов Ксения Свириденко (орган) и Татьяна Сучкова-Гавриилова (меццо-сопрано).

Ксения Свириденко родилась в г. Южно-Сахалинске. В 2013 г. окончила Московскую консерваторию по специальности «музыковедение», позже получила второе высшее образование и окончила ассистентуру-стажировку по классу органа. Ксения принимала участие в мастер-классах ведущих европейских органистов. Лауреат XIII Международного органного фестиваля в г. Санкт-Петербурге в 2012 году.

Татьяна Сучкова-Гавриилова окончила ГМПИ им. Ипполитова-Иванова (г. Москва) по классу «академический вокал». Работала солисткой Камерного театра (г. Челябинск) и Москонцерта. Сотрудничала с Государственной концертной капеллой (г. Москва), камерным хором под управлением В. Минина, хоровым театром под управлением Б. Певзнера, «Арбат-оперой». Лауреат всероссийских и международных конкурсов. Ведет активную концертную деятельность и руководит студией академического вокала «Антэ».

В программе: И. С. Бах , Ф. Мендельсон, К. Сен-Санс, Дж. Верди, С. Франк, О. Янченко, Л. Вьерн.

Цена билета: 350 Р.