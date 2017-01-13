Efir
Efir используют на выступлениях необычные музыкальные инструменты: австралийский диджериду, африканский уду, ирландский бузуки, а также hangpan — молодой инструмент, родившийся в начале ХХI века, но уже заслуживший огромную популярность в мире своим волшебным звуком.
Это вовсе не концерт в привычном понимании. Это калейдоскоп архаично-мелодичной музыки, пробуждающей первобытные инстинкты и дремлющую где-то глубоко изначальную силу. Безудержные и безумные ритмы барабанов, заставляющие забыть о мирской суете, социальных ярлыках и быть просто человеком — человеком, радующимся жизни.
Стоимость билетов: предпродажа — 350 Р, продажа на входе — 500 Р.
Где и когда?
Тула, пр. Ленина, 52-б
Тел.: +7 (910) 167-17-52
28 января 2017, суббота
20:00