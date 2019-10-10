Биг-бенд Губернаторского духового оркестра представит свою новую программу «Латино фиеста» на сцене Тульской филармонии.

В программе этого вечера — только музыка латино, того направления, которое никогда не потеряет своей популярности среди любителей джаза во всем мире.

Эта великолепная, страстная, зажигательная музыка ждёт вас на концерте!

Биг-Бенд Губернаторского духового оркестра.

Дирижёр — аранжировщик Владимир ЛЕЕР

Гости программы — барабанщики-перкуссионисты Александр ЛЕЕР, Роман КОНОВАЛОВ

Солисты — Леонид АЛЕКСЕЕНКО, Михаил ГРИШИН, Оксана ЧИСЛОВА

Ансамбль танца «Визави»

Это музыка горячих ритмов и экспрессивных соло. Считается, что джаз имел латиноамериканские оттенки с самого его возникновения в 20-х годах двадцатого века. Такие известные музыканты как Ролл Мортон и Дюк Эллингтон не скрывали использования в своих композициях элементов латиноамериканской музыки.

А сам латино-джаз начал формироваться только в 1930-е годы на Кубе, а затем стал популярен в США. Его родоначальники — трубач и аранжировщик Марио Бауса, перкуссионисты Чано Посо и Мачито, которые включали в свои импровизации элементы традиционных латиноамериканских танцев — румба, самба, ча-ча-ча, джайв, и различные музыкальные стили и жанры этого региона. Четко сформировавшийся латино-джаз можно было услышать в исполнении оркестров Чика Уэбба, Флетчера Хендерсона, Дона Редмана и Кэба Келлоуэя. В 50-е — 60-е годы ХХ века появился синтез кул-джаза и бразильских ритмов, получивший название «босса-нова” или «бразильский джаз”. Создателями этого стиля по праву считаются бразильские музыканты Антонио Карлос Жобим и Жоао Жильберто.