афиша
афиша
Регистрация
Биг-бенд Губернаторского духового оркестра

Биг-бенд Губернаторского духового оркестра

Биг-бенд Губернаторского духового оркестра представит свою новую программу «Латино фиеста» на сцене Тульской филармонии.

В программе этого вечера — только музыка латино, того направления, которое никогда не потеряет своей популярности среди любителей джаза во всем мире.

Эта великолепная, страстная, зажигательная музыка ждёт вас на концерте!

  • Биг-Бенд Губернаторского духового оркестра.
  • Дирижёр — аранжировщик Владимир ЛЕЕР
  • Гости программы — барабанщики-перкуссионисты Александр ЛЕЕР, Роман КОНОВАЛОВ
  • Солисты — Леонид АЛЕКСЕЕНКО, Михаил ГРИШИН, Оксана ЧИСЛОВА
  • Ансамбль танца «Визави»
 

Это музыка горячих ритмов и экспрессивных соло. Считается, что джаз имел латиноамериканские оттенки с самого его возникновения в 20-х годах двадцатого века. Такие известные музыканты как Ролл Мортон и Дюк Эллингтон не скрывали использования в своих композициях элементов латиноамериканской музыки.

А сам латино-джаз начал формироваться только в 1930-е годы на Кубе, а затем стал популярен в США. Его родоначальники — трубач и аранжировщик Марио Бауса, перкуссионисты Чано Посо и Мачито, которые включали в свои импровизации элементы традиционных латиноамериканских танцев — румба, самба, ча-ча-ча, джайв, и различные музыкальные стили и жанры этого региона. Четко сформировавшийся латино-джаз можно было услышать в исполнении оркестров Чика Уэбба, Флетчера Хендерсона, Дона Редмана и Кэба Келлоуэя. В 50-е — 60-е годы ХХ века появился синтез кул-джаза и бразильских ритмов, получивший название «босса-нова” или «бразильский джаз”. Создателями этого стиля по праву считаются бразильские музыканты Антонио Карлос Жобим и Жоао Жильберто.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
27 октября 2019, воскресенье
17:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Театр кошек Юрия Куклачева
Купить билет
17 ноября, воскресенье 13:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1300-1500 ₽
Психея
Купить билет
7 ноября, четверг 19:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 900 ₽
Noize MC
Купить билет
31 октября, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1500-2000 ₽
Гоша Куценко и группа «ГК»
Купить билет
2 ноября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Тульский экзотариум: музей живой природы
Купить билет
28 - 31 октября
Тульский областной Экзотариум, новая экспозиция
 ₽  Билеты: 100-300 ₽
Северный флот
Купить билет
1 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.