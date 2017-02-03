афиша
афиша
Регистрация
Артём Реутов

Артём Реутов

Впервые в Туле — шоу-концерт Артема Реутова «Шторм».

«Шторм» — это незабываемый шквал эмоций, мощные звуковые волны, яркая буря световых и визуальных эффектов, а также завораживающие головокружительные танцы.

Выступления состоятся в рамках выхода нового одноименного альбома, в который вошли композиции новых звезд мировой сцены, хиты 90-х и 80-х, классический пассаж на тему произведений Вивальди и главная тема из рок-оперы «Юнона и Авось».

В скором времени все слушатели в живую услышат любимые мелодии в исполнении Артема Реутова в сопровождении лучших танцевальных коллективов страны, а после выступления смогут пообщаться с самим музыкантом.

Билеты от 500 Р.

Где и когда?
Дворец культуры железнодорожников им. В.И. Ленина
Дворец культуры железнодорожников им. В.И. Ленина
Тула, улица Демонстрации, 134
24 февраля 2017, пятница
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика