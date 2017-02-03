Артём Реутов

Впервые в Туле — шоу-концерт Артема Реутова «Шторм».

«Шторм» — это незабываемый шквал эмоций, мощные звуковые волны, яркая буря световых и визуальных эффектов, а также завораживающие головокружительные танцы.

Выступления состоятся в рамках выхода нового одноименного альбома, в который вошли композиции новых звезд мировой сцены, хиты 90-х и 80-х, классический пассаж на тему произведений Вивальди и главная тема из рок-оперы «Юнона и Авось».

В скором времени все слушатели в живую услышат любимые мелодии в исполнении Артема Реутова в сопровождении лучших танцевальных коллективов страны, а после выступления смогут пообщаться с самим музыкантом.

Билеты от 500 Р.