Жадность
Страна:
Великобритания, 2019
Премьера:
в РФ 27.02.2020
Режиссер:
Майкл Уинтерботтом
Актеры:
Стив Куган, Айла Фишер, Эйса Баттерфилд, Ширли Хендерсон, Софи Куксон, Стивен Фрай, Дэвид Митчелл, Сара Солемани, Пёрл Маки, Джейми Блэкли
Жанр:
комедия, драма
Продолжительноcть:
104 мин
Миллиардер, владелец самых модных брендов одежды, сделавший состояние с помощью дешевой рабочей силы и авантюрных манипуляций, с помпой отмечает 60-летие на греческом острове Миконос, где собирается весь мировой бомонд. Какие сюрпризы приготовил своим звездным гостям циничный юбиляр?..
25 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
7 марта, суббота 18:00
₽ Билеты: 1500-2000 ₽
5 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 700-1500 ₽
29 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 375-825 ₽