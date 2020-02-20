Страна: Великобритания, 2019

Премьера: в РФ 27.02.2020

Режиссер: Майкл Уинтерботтом

Актеры: Стив Куган, Айла Фишер, Эйса Баттерфилд, Ширли Хендерсон, Софи Куксон, Стивен Фрай, Дэвид Митчелл, Сара Солемани, Пёрл Маки, Джейми Блэкли

Жанр: комедия, драма

Продолжительноcть: 104 мин

Миллиардер, владелец самых модных брендов одежды, сделавший состояние с помощью дешевой рабочей силы и авантюрных манипуляций, с помпой отмечает 60-летие на греческом острове Миконос, где собирается весь мировой бомонд. Какие сюрпризы приготовил своим звездным гостям циничный юбиляр?..