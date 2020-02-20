афиша
афиша
Регистрация
Жадность

Жадность

Страна:
Великобритания, 2019
 
Премьера:
в РФ 27.02.2020
 
Режиссер:
Майкл Уинтерботтом
  
Актеры:
Стив Куган, Айла Фишер, Эйса Баттерфилд, Ширли Хендерсон, Софи Куксон, Стивен Фрай, Дэвид Митчелл, Сара Солемани, Пёрл Маки, Джейми Блэкли
  
Жанр:
комедия, драма
  
Продолжительноcть:
104 мин
  

Миллиардер, владелец самых модных брендов одежды, сделавший состояние с помощью дешевой рабочей силы и авантюрных манипуляций, с помпой отмечает 60-летие на греческом острове Миконос, где собирается весь мировой бомонд. Какие сюрпризы приготовил своим звездным гостям циничный юбиляр?..

Купить билет
Сегодня
14:10 Киносити
20:10 Киносити
Завтра
14:10 Киносити
20:10 Киносити
29 февраля, суббота
14:10 Киносити
20:10 Киносити
1 марта, воскресенье
14:10 Киносити
20:10 Киносити
2 марта, понедельник
14:10 Киносити
20:10 Киносити
3 марта, вторник
14:10 Киносити
20:10 Киносити
4 марта, среда
14:10 Киносити
20:10 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Калевала
Купить билет
25 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
Ла Нэт
Купить билет
7 марта, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2000 ₽
Звезды дискотек 90-х
Купить билет
5 марта, четверг 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Завтра брошу
Купить билет
19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Шоу Александра Пескова
Купить билет
1 апреля, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-1500 ₽
Ятор-шоу
Купить билет
29 марта, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 375-825 ₽
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.