Запретная зона

Режиссер: Брэдли Паркер.

В главных ролях: Джонатан Садовский, Девин Келли, Нэйтан Филлипс, Джесси МакКартни, Ингрид Больсё Бердаль, Дмитрий Дьяченко, Оливия Тейлор Дадли, Павел Личникофф, Милош Тимотиевич, Милутин Милошевич.

Шестеро молодых туристов-экстремалов прибыли на каникулы в Украину. Узнав о том, что в Зону отчуждения устраиваются экскурсии, они нанимают гида и отправляются за незабываемыми впечатлениями. И таковые не заставляют их долго ждать. Казалось, радиоактивный город пуст и заброшен. Там не осталось ничего живого. Но как только солнце прячется за горизонт, Припять оживает. Нечеловеческие крики сотрясают ночной воздух. Незадачливых путешественников охватывают ужас и паника. Они понимают, что не одни в этом мёртвом городе.