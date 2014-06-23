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Запретная зона

Запретная зона

Режиссер: Брэдли Паркер.

В главных ролях: Джонатан Садовский, Девин Келли, Нэйтан Филлипс, Джесси МакКартни, Ингрид Больсё Бердаль, Дмитрий Дьяченко, Оливия Тейлор Дадли, Павел Личникофф, Милош Тимотиевич, Милутин Милошевич.

Шестеро молодых туристов-экстремалов прибыли на каникулы в Украину. Узнав о том, что в Зону отчуждения устраиваются экскурсии, они нанимают гида и отправляются за незабываемыми впечатлениями. И таковые не заставляют их долго ждать. Казалось, радиоактивный город пуст и заброшен. Там не осталось ничего живого. Но как только солнце прячется за горизонт, Припять оживает. Нечеловеческие крики сотрясают ночной воздух. Незадачливых путешественников охватывают ужас и паника. Они понимают, что не одни в этом мёртвом городе.

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Мари Краймбрери
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18 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Путешествие в Поленово
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14 августа, пятница 10:30
Музей-заповедник В.Д. Поленова
 ₽  Билеты: 1950-3000 ₽
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-3900 ₽
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Автобусная экскурсия «Куликово поле»
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30 августа, воскресенье 09:00
Куликово поле, музейный комплекс
 ₽  Билеты: 2150-2400 ₽
Путешествие «Прием во дворце»
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9 августа, воскресенье 09:45
Богородицкий дворец-музей и парк
 ₽  Билеты: 2100-2500 ₽
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