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Заклятье. Шестое чувство

Заклятье. Шестое чувство

Премьера:
14.03.2024
 
Режиссер:
Луис Хавьер Энен
  
Актеры:
Гарольд Торрес, Тете Эспиноса, Фермин Мартинес, Вики Араико, Норма Рейна, Элихио Мелендес, Хосе Мануэль Понселис, Вальдо Факко, Луис Аррьета
  
Жанр:
Триллер, Ужасы
  
Продолжительноcть:
103 минуты
  

Фотограф криминальной хроники Сантьяго сталкивается с серией зловещих убийств. Тайком сняв и опубликовав вызывающие ужас кадры, он внезапно начинает утрачивать все пять чувств, но приобретает новое — способность видеть призраков погибших людей. С их помощью ему нужно узнать, кто стоит за преступлениями и как снять проклятие, лишающее его остальных чувств.

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