Заклятье. Шестое чувство
Премьера:
14.03.2024
Режиссер:
Луис Хавьер Энен
Актеры:
Гарольд Торрес, Тете Эспиноса, Фермин Мартинес, Вики Араико, Норма Рейна, Элихио Мелендес, Хосе Мануэль Понселис, Вальдо Факко, Луис Аррьета
Жанр:
Триллер, Ужасы
Продолжительноcть:
103 минуты
Фотограф криминальной хроники Сантьяго сталкивается с серией зловещих убийств. Тайком сняв и опубликовав вызывающие ужас кадры, он внезапно начинает утрачивать все пять чувств, но приобретает новое — способность видеть призраков погибших людей. С их помощью ему нужно узнать, кто стоит за преступлениями и как снять проклятие, лишающее его остальных чувств.
Сегодня
|
10:30
|Люксор Тула
|
18:40
|Люксор Тула
|
22:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Алмаз Синема
Завтра
|
10:30
|Люксор Тула
|
18:40
|Люксор Тула
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
23:15
|Алмаз Синема
16 марта, суббота
|
10:30
|Люксор Тула
|
18:40
|Люксор Тула
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Алмаз Синема
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 марта, воскресенье
|
10:30
|Люксор Тула
|
18:40
|Люксор Тула
|
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Алмаз Синема
18 марта, понедельник
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Алмаз Синема
19 марта, вторник
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Алмаз Синема
20 марта, среда
|
22:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:15
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
23:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:00
|Люксор Тула
|
10:30
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:05
Завтра
|Алмаз Синема
|
23:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:00
|Люксор Тула
|
10:30
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
16 марта, суббота
|Алмаз Синема
|
23:15
|Люксор Тула
|
10:30
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:05
00:00
17 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
23:15
|Люксор Тула
|
10:30
18:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:05
18 марта, понедельник
|Алмаз Синема
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
19 марта, вторник
|Алмаз Синема
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
20 марта, среда
|Алмаз Синема
|
23:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:45
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