Заклятье. Шестое чувство

Премьера: 14.03.2024

Режиссер: Луис Хавьер Энен

Актеры: Гарольд Торрес, Тете Эспиноса, Фермин Мартинес, Вики Араико, Норма Рейна, Элихио Мелендес, Хосе Мануэль Понселис, Вальдо Факко, Луис Аррьета

Жанр: Триллер, Ужасы

Продолжительноcть: 103 минуты

Фотограф криминальной хроники Сантьяго сталкивается с серией зловещих убийств. Тайком сняв и опубликовав вызывающие ужас кадры, он внезапно начинает утрачивать все пять чувств, но приобретает новое — способность видеть призраков погибших людей. С их помощью ему нужно узнать, кто стоит за преступлениями и как снять проклятие, лишающее его остальных чувств.