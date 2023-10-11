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Выжившая

Выжившая

Премьера:
12.10.2023
 
Режиссер:
Джон Барр
  
Актеры:
Рей Лиотта, Саффрон Берроуз, Эрик Дейн, Одейя Раш, Сала Бейкер, Алексия Гарсия, Омид Задер, Талия Бессон, Йесика Гомес, Дэнни Радамес Васкес Кастильо
  
Жанр:
Триллер
  
Продолжительноcть:
101 минута
  

Говорят, что сущность человека раскрывается перед лицом опасности. Кем на самом деле является Дерек — настоящая загадка для Альмы и ее дочери Роуз. Втроем они отправляются на приятную прогулку под парусами, но неожиданно оказываются атакованными неизвестными. В открытом море вдали от цивилизации рассчитывать остается только на собственные силы. Теперь перед юной Роуз встает выбор: спасаться от голодных акул, вооруженных убийц и разбушевавшейся стихии или же остановиться и дать бой своим страхам.

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