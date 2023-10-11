Премьера: 12.10.2023

Режиссер: Джон Барр

Актеры: Рей Лиотта, Саффрон Берроуз, Эрик Дейн, Одейя Раш, Сала Бейкер, Алексия Гарсия, Омид Задер, Талия Бессон, Йесика Гомес, Дэнни Радамес Васкес Кастильо

Жанр: Триллер

Продолжительноcть: 101 минута

Говорят, что сущность человека раскрывается перед лицом опасности. Кем на самом деле является Дерек — настоящая загадка для Альмы и ее дочери Роуз. Втроем они отправляются на приятную прогулку под парусами, но неожиданно оказываются атакованными неизвестными. В открытом море вдали от цивилизации рассчитывать остается только на собственные силы. Теперь перед юной Роуз встает выбор: спасаться от голодных акул, вооруженных убийц и разбушевавшейся стихии или же остановиться и дать бой своим страхам.