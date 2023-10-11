Выжившая
Премьера:
12.10.2023
Режиссер:
Джон Барр
Актеры:
Рей Лиотта, Саффрон Берроуз, Эрик Дейн, Одейя Раш, Сала Бейкер, Алексия Гарсия, Омид Задер, Талия Бессон, Йесика Гомес, Дэнни Радамес Васкес Кастильо
Жанр:
Триллер
Продолжительноcть:
101 минута
Говорят, что сущность человека раскрывается перед лицом опасности. Кем на самом деле является Дерек — настоящая загадка для Альмы и ее дочери Роуз. Втроем они отправляются на приятную прогулку под парусами, но неожиданно оказываются атакованными неизвестными. В открытом море вдали от цивилизации рассчитывать остается только на собственные силы. Теперь перед юной Роуз встает выбор: спасаться от голодных акул, вооруженных убийц и разбушевавшейся стихии или же остановиться и дать бой своим страхам.
Сегодня
|
13:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:45
|Алмаз Синема
Завтра
|
13:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:30
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:45
|Алмаз Синема
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 октября, суббота
|
13:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 октября, воскресенье
|
13:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16 октября, понедельник
|
13:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17 октября, вторник
|
13:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 октября, среда
|
13:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|Алмаз Синема
|
22:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:15
19:35
00:00
14 октября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:35
19:35
00:00
15 октября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:15
20:40
00:30
16 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:15
20:20
22:55
17 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:15
19:40
18 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:35
20:20
00:00
11 мая - 13 октября
24 сентября - 18 октября
26 сентября - 18 октября
18 октября, среда 00:00
12 - 18 октября
19 августа - 18 октября