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Вита и Вирджиния

Вита и Вирджиния

Страна:
Ирландия, Великобритания, 2018
 
Премьера:
в РФ 06.06.2019
 
Режиссер:
Чания Баттон
  
Актеры:
Джемма Артертон, Элизабет Дебики, Изабелла Росселлини, Руперт Пенри-Джонс, Питер Фердинандо, Эмиральд Феннел, Гетин Энтони, Рори Флек-Бирн, Карла Кроум, Адам Джиллен
  
Жанр:
драма, биографический
  
Продолжительноcть:
110 мин
  

В эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и контрабандного алкоголя, светская львица Вита Сэквилл-Уэст знакомится с «королевой литературы» Вирджинией Вульф. Ярое противостояние перерастает во взаимную симпатию, а симпатия — в головокружительный роман, который потрясет высшее общество и навсегда изменит их жизни.

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