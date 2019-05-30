Вита и Вирджиния

Страна: Ирландия, Великобритания, 2018

Премьера: в РФ 06.06.2019

Режиссер: Чания Баттон

Актеры: Джемма Артертон, Элизабет Дебики, Изабелла Росселлини, Руперт Пенри-Джонс, Питер Фердинандо, Эмиральд Феннел, Гетин Энтони, Рори Флек-Бирн, Карла Кроум, Адам Джиллен

Жанр: драма, биографический

Продолжительноcть: 110 мин

В эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и контрабандного алкоголя, светская львица Вита Сэквилл-Уэст знакомится с «королевой литературы» Вирджинией Вульф. Ярое противостояние перерастает во взаимную симпатию, а симпатия — в головокружительный роман, который потрясет высшее общество и навсегда изменит их жизни.