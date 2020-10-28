В чужой шкуре

Страна: Великобритания, Канада, 2020

Премьера: в РФ 04.11.2020

Режиссер: Брэндон Кроненберг

Актеры: Дженнифер Джейсон Ли, Андреа Райзборо, Таппенс Мидлтон, Шон Бин, Каньехтио Хорн, Кристофер Эбботт, Россиф Сазерленд, Кристофер Жако, Хеннеки Талбот, Габриэль Грэхэм

Жанр: ужасы, фантастика, триллер

Продолжительноcть: 103 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,94

Секретная организация будущего использует мозговые импланты, чтобы на время перенести сознание агента в чужое тело и выполнить убийство по заказу. Однако какой ценой дается порабощение чужого разума? Ведь в нем достаточно одной ничтожной мысли, чтобы потерять контроль.