В чужой шкуре
Страна:
Великобритания, Канада, 2020
Премьера:
в РФ 04.11.2020
Режиссер:
Брэндон Кроненберг
Актеры:
Дженнифер Джейсон Ли, Андреа Райзборо, Таппенс Мидлтон, Шон Бин, Каньехтио Хорн, Кристофер Эбботт, Россиф Сазерленд, Кристофер Жако, Хеннеки Талбот, Габриэль Грэхэм
Жанр:
ужасы, фантастика, триллер
Продолжительноcть:
103 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,94
Секретная организация будущего использует мозговые импланты, чтобы на время перенести сознание агента в чужое тело и выполнить убийство по заказу. Однако какой ценой дается порабощение чужого разума? Ведь в нем достаточно одной ничтожной мысли, чтобы потерять контроль.
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