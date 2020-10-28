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В чужой шкуре

В чужой шкуре

Страна:
Великобритания, Канада, 2020
 
Премьера:
в РФ 04.11.2020
 
Режиссер:
Брэндон Кроненберг
  
Актеры:
Дженнифер Джейсон Ли, Андреа Райзборо, Таппенс Мидлтон, Шон Бин, Каньехтио Хорн, Кристофер Эбботт, Россиф Сазерленд, Кристофер Жако, Хеннеки Талбот, Габриэль Грэхэм
  
Жанр:
ужасы, фантастика, триллер
  
Продолжительноcть:
103 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,94
          
 

Секретная организация будущего использует мозговые импланты, чтобы на время перенести сознание агента в чужое тело и выполнить убийство по заказу. Однако какой ценой дается порабощение чужого разума? Ведь в нем достаточно одной ничтожной мысли, чтобы потерять контроль.

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DARK SECRET LOVE
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13 ноября, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Lirika
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М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 600-1000 ₽
Папа
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19 ноября, четверг 19:00
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ППР (Пионерлагерь Пыльная Радуга)
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12 декабря, суббота 19:00
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