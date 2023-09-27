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Тут все свои

Тут все свои

Премьера:
28.09.2023
 
Режиссер:
Юрий Суходольский
  
Актеры:
Татьяна Орлова, Борис Щербаков, Денис Семенихин, Ольга Калашникова, Мария Щербакова, Даниэль Ковачевич, Семен Арзуманов, Ксения Репич, Михаило Лаптошевич, Джордже Маркович
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
102 минуты
  

Долгожданный отпуск, шикарный отель в Сочи, влюбленный жених и свадьба на горизонте — звучит, как идеальный план... Если только в соседний номер не заселится ее бывший.

Сегодня
10:05
Алмаз Синема
10:05
Алмаз Синема
12:15
Иллизиум (Новомосковск)
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25
Иллизиум (Новомосковск)
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35
Иллизиум (Новомосковск)
19:45
Алмаз Синема
19:50
Алмаз Синема
21:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:05
Алмаз Синема
10:05
Алмаз Синема
12:15
Иллизиум (Новомосковск)
14:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:25
Иллизиум (Новомосковск)
17:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35
Иллизиум (Новомосковск)
19:45
Алмаз Синема
19:50
Алмаз Синема
30 сентября, суббота
10:05
Алмаз Синема
10:05
Алмаз Синема
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45
Алмаз Синема
19:50
Алмаз Синема
1 октября, воскресенье
10:05
Алмаз Синема
10:10
Алмаз Синема
12:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:35
Алмаз Синема
19:50
Алмаз Синема
2 октября, понедельник
10:05
Алмаз Синема
10:05
Алмаз Синема
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45
Алмаз Синема
19:50
Алмаз Синема
3 октября, вторник
10:05
Алмаз Синема
10:05
Алмаз Синема
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45
Алмаз Синема
19:50
Алмаз Синема
4 октября, среда
10:05
Алмаз Синема
10:05
Алмаз Синема
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45
Алмаз Синема
19:50
Алмаз Синема
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
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25 сентября - 4 октября
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19 августа - 4 октября
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11 мая - 4 октября
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24 сентября - 4 октября
Иллизиум (Новомосковск)
Остаться в живых
21 сентября - 4 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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