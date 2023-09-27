Тут все свои
Премьера:
28.09.2023
Режиссер:
Юрий Суходольский
Актеры:
Татьяна Орлова, Борис Щербаков, Денис Семенихин, Ольга Калашникова, Мария Щербакова, Даниэль Ковачевич, Семен Арзуманов, Ксения Репич, Михаило Лаптошевич, Джордже Маркович
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
102 минуты
Долгожданный отпуск, шикарный отель в Сочи, влюбленный жених и свадьба на горизонте — звучит, как идеальный план... Если только в соседний номер не заселится ее бывший.
Сегодня
Завтра
30 сентября, суббота
|
10:05
|Алмаз Синема
|
10:05
|Алмаз Синема
|
12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
|Алмаз Синема
|
19:50
|Алмаз Синема
1 октября, воскресенье
|
10:05
|Алмаз Синема
|
10:10
|Алмаз Синема
|
12:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:35
|Алмаз Синема
|
19:50
|Алмаз Синема
2 октября, понедельник
|
10:05
|Алмаз Синема
|
10:05
|Алмаз Синема
|
13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
|Алмаз Синема
|
19:50
|Алмаз Синема
3 октября, вторник
|
10:05
|Алмаз Синема
|
10:05
|Алмаз Синема
|
13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
|Алмаз Синема
|
19:50
|Алмаз Синема
4 октября, среда
|
10:05
|Алмаз Синема
|
10:05
|Алмаз Синема
|
13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:45
|Алмаз Синема
|
19:50
|Алмаз Синема
|
20:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:05
10:05
19:45
19:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:15
15:25
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:50
19:20
21:10
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:05
10:05
19:45
19:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:15
15:25
19:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:05
17:40
19:20
30 сентября, суббота
|Алмаз Синема
|
10:05
10:05
19:45
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:45
19:20
1 октября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
10:05
10:10
19:35
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:45
19:20
2 октября, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:05
10:05
19:45
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:50
19:20
3 октября, вторник
|Алмаз Синема
|
10:05
10:05
19:45
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:50
17:40
19:20
4 октября, среда
|Алмаз Синема
|
10:05
10:05
19:45
19:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:50
20:25
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