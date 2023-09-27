Тут все свои

Премьера: 28.09.2023

Режиссер: Юрий Суходольский

Актеры: Татьяна Орлова, Борис Щербаков, Денис Семенихин, Ольга Калашникова, Мария Щербакова, Даниэль Ковачевич, Семен Арзуманов, Ксения Репич, Михаило Лаптошевич, Джордже Маркович

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 102 минуты

Долгожданный отпуск, шикарный отель в Сочи, влюбленный жених и свадьба на горизонте — звучит, как идеальный план... Если только в соседний номер не заселится ее бывший.