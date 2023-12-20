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Турбозавры. Год Дракона

Турбозавры. Год Дракона

Премьера:
11.01.2024
 
Режиссер:
Алексей Котеночкин
  
Жанр:
Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
48 минут
  

Приключения и волшебство Нового года захватывают в зимней сказке Турбозавров! Наши любимые герои с нетерпением ждут новых приключений и всегда готовы отважно броситься на помощь друзьям! Вместе с Турбозаврами Петя и Катя готовят праздник в честь года Дракона, находят оазис посреди зимы и строят ледяной замок!

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