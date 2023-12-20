Турбозавры. Год Дракона

Премьера: 11.01.2024

Режиссер: Алексей Котеночкин

Жанр: Короткометражный, Анимационный, Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 48 минут

Приключения и волшебство Нового года захватывают в зимней сказке Турбозавров! Наши любимые герои с нетерпением ждут новых приключений и всегда готовы отважно броситься на помощь друзьям! Вместе с Турбозаврами Петя и Катя готовят праздник в честь года Дракона, находят оазис посреди зимы и строят ледяной замок!