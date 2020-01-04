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TheatreHD: Воццек

TheatreHD: Воццек

Страна:
США, 2020
 
Премьера:
в РФ 11.01.2020
 
Режиссер:
Уильям Кентридж
  
Актеры:
Эльза ван ден Хевер, Петер Маттеи, Кристиан ван Хорн, Кристофер Вентрис, Герхард Сигел
  
Жанр:
опера
  
Продолжительноcть:
102 мин
  

Страдания «маленького человека» на фоне войны и солдатчины, описанные Георгом фон Бюхнером в XIX веке, в начале ХХ века для Альбана Берга наложились на опыт Первой мировой войны. Уильям Кентридж в своем спектакле сохраняет атмосферу Первой мировой, но его фирменные тени и проекции расширяют пространство интерпретации до разговора о судьбе человека на войне в любое время.

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Касса
Мара
Купить билет
28 февраля, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 900-1600 ₽
Мари Краймбрери
Купить билет
21 марта, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300-1500 ₽
Лед и пламя
Купить билет
14 февраля, пятница 20:00
Bon Voyage
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
Кватро
Купить билет
12 марта, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1600-2700 ₽
Айлен ПРИТЧИН (скрипка) и Тульский филармонический симфонический оркестр
Купить билет
15 февраля, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 350-400 ₽
Любовная чехарда
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4 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1200-2200 ₽
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