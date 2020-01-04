TheatreHD: Воццек
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 11.01.2020
Режиссер:
Уильям Кентридж
Актеры:
Эльза ван ден Хевер, Петер Маттеи, Кристиан ван Хорн, Кристофер Вентрис, Герхард Сигел
Жанр:
опера
Продолжительноcть:
102 мин
Страдания «маленького человека» на фоне войны и солдатчины, описанные Георгом фон Бюхнером в XIX веке, в начале ХХ века для Альбана Берга наложились на опыт Первой мировой войны. Уильям Кентридж в своем спектакле сохраняет атмосферу Первой мировой, но его фирменные тени и проекции расширяют пространство интерпретации до разговора о судьбе человека на войне в любое время.
Сегодня
|19:00
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
19:00
28 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 900-1600 ₽
21 марта, суббота 20:00
₽ Билеты: 1300-1500 ₽
14 февраля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
12 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1600-2700 ₽
15 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 350-400 ₽
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1200-2200 ₽