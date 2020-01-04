TheatreHD: Воццек

Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 11.01.2020

Режиссер: Уильям Кентридж

Актеры: Эльза ван ден Хевер, Петер Маттеи, Кристиан ван Хорн, Кристофер Вентрис, Герхард Сигел

Жанр: опера

Продолжительноcть: 102 мин

Страдания «маленького человека» на фоне войны и солдатчины, описанные Георгом фон Бюхнером в XIX веке, в начале ХХ века для Альбана Берга наложились на опыт Первой мировой войны. Уильям Кентридж в своем спектакле сохраняет атмосферу Первой мировой, но его фирменные тени и проекции расширяют пространство интерпретации до разговора о судьбе человека на войне в любое время.