TheatreHD: Укрощение строптивой

Страна: Великобритания, 2013

Режиссер: Тоби Фроу

Актеры: Саймон Пэйсли Дэй, Саманта Спайро, Том Андерсон, Дэвид Бимз, Джейми Бимиш, Майкл Бертэншоу, Пип Донахи, Патрик Драйвер

Жанр: спектакль

Продолжительноcть: 180 мин

«Укрощение строптивой» — наиболее дерзкая комедия Уильяма Шекспира о взаимоотношениях двух чудаков, Катарины и Петруччо, упорно пытающихся перехитрить друг друга, чтобы в конце концов прийти к двусмысленному и довольно спорному умозаключению.