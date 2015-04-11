TheatreHD: Укрощение строптивой
Страна:
Великобритания, 2013
Режиссер:
Тоби Фроу
Актеры:
Саймон Пэйсли Дэй, Саманта Спайро, Том Андерсон, Дэвид Бимз, Джейми Бимиш, Майкл Бертэншоу, Пип Донахи, Патрик Драйвер
Жанр:
спектакль
Продолжительноcть:
180 мин
«Укрощение строптивой» — наиболее дерзкая комедия Уильяма Шекспира о взаимоотношениях двух чудаков, Катарины и Петруччо, упорно пытающихся перехитрить друг друга, чтобы в конце концов прийти к двусмысленному и довольно спорному умозаключению.
Сегодня
|19:00
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Сегодня
|ДКЖкино
|
19:00