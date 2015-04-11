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TheatreHD: Укрощение строптивой

TheatreHD: Укрощение строптивой

Страна:
Великобритания, 2013
 
Режиссер:
Тоби Фроу
  
Актеры:
Саймон Пэйсли Дэй, Саманта Спайро, Том Андерсон, Дэвид Бимз, Джейми Бимиш, Майкл Бертэншоу, Пип Донахи, Патрик Драйвер
  
Жанр:
спектакль
  
Продолжительноcть:
180 мин
  

 

«Укрощение строптивой» — наиболее дерзкая комедия Уильяма Шекспира о взаимоотношениях двух чудаков, Катарины и Петруччо, упорно пытающихся перехитрить друг друга, чтобы в конце концов прийти к двусмысленному и довольно спорному умозаключению.

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