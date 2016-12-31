TheatreHD: Набукко

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 07.01.2017

Режиссер: Элайджа Мошински

Актеры: Пласидо Доминго, Людмила Монастырская, Джейми Бартон, Рассел Томас, Дмитрий Белосельский

Жанр: опера

Продолжительноcть: 153 мин

Масштабное, многофигурное музыкальное полотно об ассирийском царе Навуходоносоре II (Набукко — сокращенная версия его труднопроизносимого имени), плененной израильтянами дочери его Фенене, возлюбленном Фенены — племяннике царя Иерусалима Измаиле и коварной Абигайль, внебрачной дочери Набукко, ставшей владычицей Вавилона. Если проще, в двух словах — то это опера о политическом коварстве, силе любви и божественном вмешательстве в людские дела. Это третья опера Верди, но именно ее композитор считал своим первым «настоящим» достижением и началом художественной карьеры. Со дня премьеры в 1842-м «Набукко» не жаловался на отсутствие популярность: это стопроцентный оперный хит. Вот и спектакль-ветеран, созданный под музыкальным руководством Джеймса Ливайна, не покидает репертуар Мет уже больше 15 лет. Заглавную партию исполняет царственный Пласидо Доминго, который сам не менее знаменит, чем его герой.