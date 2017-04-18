TheatreHD: Мет: Евгений Онегин

Страна: США, 2017

Премьера: в РФ 22.04.2017

Режиссер: Дебора Уорнер

Актеры: Анна Нетребко, Елена Максимова, Штефан Коцан, Алексей Долгов, Петер Маттеи

Жанр: опера

Продолжительноcть: 217 мин

Пушкин + Чайковский = любовь. И это, в первую очередь, зрительская любовь к чарующей и глубоко русской опере о подверженном меланхолии столичном повесе Онегине, нежной деревенской юнице Лариной и бедняге-поэте Ленском, жертве судьбы и переменчивого онегинского настроения. Постановка англичанки Деборы Уорнер уже транслировалась в проекте Live in HD: в 2013 году спектакль открывал сезон в Мет. Впрочем, он — легкий, солнечный и совсем чуть-чуть лубочный (вообще, Уорнер очень старательно воссоздала приметы русской жизни), подкупающий красотой и простотой, — не может надоесть. Особенно когда в главных партиях оперные боги — Нетребко и Маттеи.