Премьера: 19.12.2024

Режиссер: Марк Горобец

Актеры: Денис Дорохов, Филипп Киркоров, Алена Савастова, Карина Андоленко, Игорь Кистол, Татьяна Догилева, Карен Захаров, Жаргал Бадмацыренов, Вадим Бадмацыренов, Иван Дементьев, Амир Гурбанов, Эвклид Кюрдзидис, Александрина Олексюк, Александр Обласов

Жанр: Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 105 минут

Возрастные ограничения: 12+

Славик, беззаботный сочинский бездельник и дамский угодник, узнает об угрозе жизни — он срочно нуждается в доноре-родственнике. Единственный вариант — неожиданно нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров. Славик готов на все ради встречи с родственником и задумывает дерзкий план похищения звезды российской эстрады. Вместе с Филиппом Славик оказывается в таких ситуациях, которые не мог представить даже в страшном сне, когда задумывал эту аферу. Столкновение с дикими медведями, знакомство с язычниками и экстремальное выживание в лесу — лишь часть испытаний, встретившихся на их пути.