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Братья

Братья

Премьера:
19.12.2024
 
Режиссер:
Марк Горобец
  
Актеры:
Денис Дорохов, Филипп Киркоров, Алена Савастова, Карина Андоленко, Игорь Кистол, Татьяна Догилева, Карен Захаров, Жаргал Бадмацыренов, Вадим Бадмацыренов, Иван Дементьев, Амир Гурбанов, Эвклид Кюрдзидис, Александрина Олексюк, Александр Обласов
  
Жанр:
Приключение, Комедия
  
Продолжительноcть:
105 минут
  
Возрастные ограничения:
12+
 

Славик, беззаботный сочинский бездельник и дамский угодник, узнает об угрозе жизни — он срочно нуждается в доноре-родственнике. Единственный вариант — неожиданно нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров. Славик готов на все ради встречи с родственником и задумывает дерзкий план похищения звезды российской эстрады. Вместе с Филиппом Славик оказывается в таких ситуациях, которые не мог представить даже в страшном сне, когда задумывал эту аферу. Столкновение с дикими медведями, знакомство с язычниками и экстремальное выживание в лесу — лишь часть испытаний, встретившихся на их пути.

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21 декабря, суббота
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Люксор Тула
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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Люксор Тула
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
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17:05
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20:20
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Алмаз Синема
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23:50
Алмаз Синема
22 декабря, воскресенье
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10:20
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11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:35
Люксор Тула
13:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Люксор Тула
15:40
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Алмаз Синема
23 декабря, понедельник
09:55
Алмаз Синема
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Алмаз Синема
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55
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22:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:50
Алмаз Синема
24 декабря, вторник
09:55
Алмаз Синема
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:00
Алмаз Синема
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:55
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23:50
Алмаз Синема
25 декабря, среда
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