Братья
Премьера:
19.12.2024
Режиссер:
Марк Горобец
Актеры:
Денис Дорохов, Филипп Киркоров, Алена Савастова, Карина Андоленко, Игорь Кистол, Татьяна Догилева, Карен Захаров, Жаргал Бадмацыренов, Вадим Бадмацыренов, Иван Дементьев, Амир Гурбанов, Эвклид Кюрдзидис, Александрина Олексюк, Александр Обласов
Жанр:
Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
105 минут
Возрастные ограничения:
12+
Славик, беззаботный сочинский бездельник и дамский угодник, узнает об угрозе жизни — он срочно нуждается в доноре-родственнике. Единственный вариант — неожиданно нашедшийся брат, которым оказывается знаменитый певец Филипп Киркоров. Славик готов на все ради встречи с родственником и задумывает дерзкий план похищения звезды российской эстрады. Вместе с Филиппом Славик оказывается в таких ситуациях, которые не мог представить даже в страшном сне, когда задумывал эту аферу. Столкновение с дикими медведями, знакомство с язычниками и экстремальное выживание в лесу — лишь часть испытаний, встретившихся на их пути.
Сегодня
Завтра
21 декабря, суббота
22 декабря, воскресенье
23 декабря, понедельник
24 декабря, вторник
25 декабря, среда
Сегодня
|Алмаз Синема
|
09:55
17:00
20:55
23:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:15
16:50
19:50
21:25
|Люксор Тула
|
10:20
12:35
14:50
17:05
19:20
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
13:20
15:40
18:00
20:20
22:40
Завтра
|Алмаз Синема
|
09:55
17:00
20:55
23:50
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:15
16:50
19:50
21:25
|Люксор Тула
|
10:20
12:35
14:50
17:05
19:20
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
11:10
13:20
13:25
15:40
18:00
20:20
22:40
21 декабря, суббота
|Алмаз Синема
|
09:55
17:00
20:55
23:50
|Люксор Тула
|
10:20
12:35
14:50
17:05
19:20
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
11:10
13:20
13:25
15:40
18:00
20:20
22:40
22 декабря, воскресенье
|Алмаз Синема
|
09:55
17:00
20:55
23:50
|Люксор Тула
|
10:20
12:35
14:50
17:05
19:20
21:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:00
11:10
13:20
13:25
15:40
18:00
20:20
22:40
23 декабря, понедельник
|Алмаз Синема
|
09:55
17:00
20:55
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:10
13:25
15:40
18:00
20:20
22:40
24 декабря, вторник
|Алмаз Синема
|
09:55
17:00
20:55
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:10
13:25
15:40
18:00
20:20
22:40
25 декабря, среда
|Алмаз Синема
|
09:55
17:00
20:55
23:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:10
13:25
15:40
18:00
20:20
22:40
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