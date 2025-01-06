Есть ли роман у тульского певца Шамана и Екатерины Мизулиной?

Фото: Екатерина Мизулина / T.me

Слухи об отношениях между Мизулиной и Дроновым возникли давно. Но артист всё отрицает.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале совместное фото с певцом Ярославом Дроновым. На кадрах у Шамана на пальцах написано имя Катя, а сама Мизулина стоит с букетом белых роз.



Екатерина Мизулина / T.me.

— А как вы проводите новогодние праздники? — подписала снимок Мизулина.

СМИ приписывают 40-летней Мизулиной и 33-летнему Дронову, который недавно развелся, роман — они часто вместе появляются на мероприятиях, а Екатерина показывала в социальных сетях подаренные Дроновым букеты и признавалась, что «слушает только SHAMAN'а и гимн России».

Сам артист слухи о любовной связи с Мизулиной называл «фантазиями». Екатерина личную жизнь не комментирует совсем.



Екатерина Мизулина / T.me.