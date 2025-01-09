Притворись моей невестой
Премьера:
09.01.2025
Режиссер:
Франк Беллок
Актеры:
Жерар Дармон, Мишель Ларок, Лайонел Эрдоган, Амори де Крайянкур, Камилла Лелуш, Клеманс Бретеше, Хлоя Астор
Жанр:
Ромком
Продолжительноcть:
91 минута
Возрастные ограничения:
18+
Молодой мажор живет на широкую ногу и постоянно клянчит деньги у богатых родителей. Когда их терпению приходит конец, а бандиты требуют оплаты долгов, он решается на последнюю авантюру — убедить предков оплатить выдуманную свадьбу. Бывшие подружки не хотят иметь с ним дел, и он просит случайную таксистку — девушку без комплексов, но с кучей вредных привычек, притвориться его невестой. Что может пойти не так?
11 января, суббота
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 января, воскресенье
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 января, понедельник
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 января, вторник
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 января, среда
|
13:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
18:15
11 января, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
18:15
12 января, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
18:15
13 января, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
18:15
14 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
18:15
15 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
13:10
18:15
9 - 10 января
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