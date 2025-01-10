Тула в смартфоне: тестируем приложение «Умный транспорт»

Фото Алексея Пирязева

Myslo протестировал все тульские «приложения для жизни». Сегодня расскажем о транспортном сервисе.

Мы уже протестировали новое приложение для оплаты парковок — RuParking. Сегодня препарируем «Умный транспорт». Настолько ли он умный?

Скачать: для Android, для iOS

Сайт: умныйтранспорт.рф

Оценка App Store: 2,0 (оценок 1,8 тыс., самая частая — единица)

Оценка Google Play: 3,9 (75,4 тыс., из которых большинство — пятерки, но много единиц).

Последнее обновление: Android — дек. 2024?г., iOS — дек. 2021 г.

О приложении от разработчика: «Мобильное приложение „Умный транспорт“ поможет Вам узнать местоположение и прогнозы прибытия транспорта на нужную остановку в разных городах России и СНГ. Убедитесь, что Ваш город есть в списке. Если Вашего города нет в приложении, значит нам не предоставляют информацию. Глупо за это минусовать! Оценивайте не количество городов, а качество и удобство приложения! Мы с удовольствием добавим любой город, если с нами будут сотрудничать.

В приложении есть удобный поиск остановки по ключевому слову и поиск остановок рядом с Вашим местоположением (нужен модуль GPS в телефоне). Также Вы можете формировать список избранных остановок, которыми пользуетесь каждый день.

Прогнозы рассчитываются на основе информации о движении транспорта, которую нам предоставляют наши партнёры в регионах. Поэтому, если Вы не нашли какой-то маршрут в прогнозах, это значит, что-либо транспорт не оборудован ГЛОНАСС/GPS терминалом, либо этот терминал неисправен/не работает в данный момент, либо к нам в принципе не поступает информация по данному маршруту. Прогнозы на сервере обновляются каждые 20-40 секунд, при расчетах учитываются текущие пробки».

Что по функционалу. После выбора города приложение предлагает меню.

Можно выбрать маршрут транспорта или тапнуть на «избранные» маршруты, чтобы увидеть в реальном времени, что где идет. Минус: в меню выбора маршрута нужно не выбирать нужное, а исключать ненужное — это долго и неудобно.

Плюс: приложение позволяет узнать прогноз для выбранной остановки: сервис покажет, когда придет желаемый автобус, троллейбус или трамвай. Минус: по словам пользователей, время не всегда корректно отображается.

«Поиск по ключевым словам» работает странно. Например, ввели слово «площадь», а площади Ленина в результатах поиска почему-то нет.

Нет функции построения маршрутов на общественном транспорте от точки А до точки Б. Ну или мы не нашли (значит — приложение не юзабилити, в любом случае жирный минус). Можно увидеть маршрут конкретного транспорта, тапнув на движущийся значок: приложение покажет, где едут маршрутки и автобусы и через сколько будут на конкретных остановках.





Время прибытия транспорта может быть указано на пару минут позже фактического. Это связано с тем, координаты от ГЛОНАСС поступают сначала на сервер, обрабатываются, а потом отправляются на ваш смартфон.

Низкопольный транспорт на картах помечен специальным значком. Это хорошо, но эти значки при уменьшении масштаба карты остаются в «своем размере», хотя нужны по факту только при ближайшем рассмотрении. Это сильно засоряет общую картину.

У «Умного транспорта», как у Яндекс Карт есть вверху экрана значок светофора, нажав на который якобы можно увидеть загруженность дорог и возможные заторы. Однако из-за обилия значков транспортных единиц ничего не видно, да и прогружается карта целую вечность.

Отзывы пользователей (авторские орфография и пунктуация сохранены, отметим, что приложение сетевое, так что отывы могут быть из разных городов).

« Яблочники »:

dim037 : Приложение вылетает после запуска. Запускается с 3 или 10 раза.

Сахара_Бербер: Все показывает не точно, выходишь в одно время, чтобы сесть на маршрут, но его либо нет либо уже уехал, не как на карте показывает. Не умный транспорт точно.

Архаааара: Не корректно работает. Глючит, не правильно показывает, не все данные., когда срочно бежать из дому, хватаешь телефон, чтоб автобус помониторить, хеP вам, все время геморрой.

Ослик и-а: Карты не погружаются. Пишет техническая ошибка. Решите пожалуйста проблему с загрузкой карты.

Did gun : Для iOS приложение ужасно. Все дергается, не показывает актуальные маршруты, ужасно тупит, как связаться с разработчиками. Остановки неверные в маршруте.

Андроидоносцы :

Инна : Мне очень нравится это приложение! Начнем с плюсов. Первое можно посмотреть когда приедет транспорт в реальное время, второе можно выбрать любую остановку чтоб посмотреть когда приедет транспорт. Теперь минусы. Иногда приложение глючит и показывает не правильно во сколько приедет транспорт, НО ЭТО КРАЙНЕ РЕДКО. Но, а во остальном мне все нравится.

Lolarun : При каждом включении нужно настраивать масштаб, геолокация не работает? Показывает ВЕСЬ город сверху, извините. Я должна шарить в поисках своей улицы. Отвратительно. Яндекс карты во много раз лучше.

Rahen : Хорошее приложение, единственное чего не хватает это возможности повернуть карту и Увеличить в N раз кружочки с номерами транспорта. И будет супер!

Денис Речицкий : Уродское приложение, не показывает ничего, то автобуса нет, то он сразу проехал твою остановку и уже на следующей. Прогноз отсутствует. Отстой полный!!!

Эльвира Светочева : Не знаю по какой причине, может что-то с трамваями, но иногда они не отражаются в приложении, а по маршруту следуют. А так очень удобное приложение.

Алексей Лямин: До декабря 2024 г. приложение работало отлично. Сейчас на 14 маршруте трамвая показывает только 1 — 2 вагона. Очень не удобно, особенно больным людям, которым долго стоять нельзя. Они пытются подгодать приход на остановку под прибытие трамвая, а их просто нет в приложении. Иногда показывает, что трамваи скопились и стоят на перекрестке пр. Ленина — ул. Станиславского, а на самом деле они нормально двигаются и никаких заторов нет. Приложение стало не годным!

Миша Зайцев: Приложение, из-за которого я в стрессе половину времени, при сворачивании приложения пропадают маршруты с карты и информация не соответствует действительности (написано что на конечной, а на самом деле ещё 15 мин ехать до конечной). Да и много других косяков, или GPS водители отключают или приложение такое.

Алексей : Транспорт в принципе там странно движется. Пример: стоишь на «Куклах», ждешь трамвай, который на карте где-то в середине Коминтерна к тебе едет, пристально смотрю на экран и вижу как трамвай ни с того ни с сего плавно наваливая боком по карте переезжает куда-то в район «гостинки», на срез, прямо через дома. Или нажимаешь на трамвай, ну точно по нему попал, потому что зазумил и рядом транспорта другого не было, так показывает, что трамвай едет на Северную Мызу.

Мнение редакции. Лагучий зум, все дергается. Каждый раз, когда открываешь приложение, геолокация показывает, что ты в центре у «гостинки». Долго прогружаются карты и пробки. «Умный транспорт» — словно из прошлого века, нединамичный и негибкий. И если для андроида приложение обновляли в декабре 2024 г., то для «айфонов» — в декабре 2021 г. Приложением для жизни «Умный транспорт» никак не назовешь.

А вы пользуетесь "Умным транспортом"? Или приложение Яндекса вам милей? Делитесь опытом!