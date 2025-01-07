Прокуратура вступилась за жителей дома на ул. Жуковского, который должны были расселить год назад

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Тульская прокуратура провела проверку по обращению жителей аварийного дома № 40-А по ул. Жуковского, которые пожаловались на затягивание сроков расселения.

Пятиквартирный дом был признан подлежащим сносу ещё в 2018 году, а срок расселения жителей истек 31 декабря 2023 года. Уточняется, что проживание в аварийном доме представляет опасность для жизни и здоровья людей из-за возможного обрушения.

Прокуратура внесла главе администрации Тулы представление и направила в суд иск. Бездействие чиновников было признано незаконным, теперь они обязаны провести отселение жильцов в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Тульский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры. В пресс-службе администрации Тулы уточнили, что в 2024 году на расселение дома были выделены денежные средства Фонда развития территорий и бюджета Тульской области. Он уже расселен, все собственники получили компенсации за жилье.