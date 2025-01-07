  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Прокуратура вступилась за жителей дома на ул. Жуковского, который должны были расселить год назад - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Прокуратура вступилась за жителей дома на ул. Жуковского, который должны были расселить год назад
Фото: Яндекс.Панорамы

Прокуратура вступилась за жителей дома на ул. Жуковского, который должны были расселить год назад

Иск поддержал требования прокурора и обязал городских чиновников расселить здание в течение трёх месяцев.

Тульская прокуратура провела проверку по обращению жителей аварийного дома № 40-А по ул. Жуковского, которые пожаловались на затягивание сроков расселения.

Пятиквартирный дом был признан подлежащим сносу ещё в 2018 году, а срок расселения жителей истек 31 декабря 2023 года. Уточняется, что проживание в аварийном доме представляет опасность для жизни и здоровья людей из-за возможного обрушения.

Прокуратура внесла главе администрации Тулы представление и направила в суд иск. Бездействие чиновников было признано незаконным, теперь они обязаны провести отселение жильцов в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Тульский областной суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения. Исполнение решения суда находится на контроле городской прокуратуры. В пресс-службе администрации Тулы уточнили, что в 2024 году на расселение дома были выделены денежные средства Фонда развития территорий и бюджета Тульской области. Он уже расселен, все собственники получили компенсации за жилье. 

 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 16:10 0
Другие статьи по темам
Событие
аварийный домрасселение аварийного жильясудпрокуратура
Место
Тулаулица Жуковского
 

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За неделю более 2300 жителей Тульской области подхватили ОРВИ
За неделю более 2300 жителей Тульской области подхватили ОРВИ
Хоккеисты АКМ одержали победу над командой «Хумо» из Узбекистана
Хоккеисты АКМ одержали победу над командой «Хумо» из Узбекистана
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.