Мегалополис

Премьера: 09.01.2025

Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола

Актеры: Адам Драйвер, Джейсон Шварцман, Обри Плаза, Натали Эммануэль, Шайя ЛаБаф, Дастин Хоффман, Джеймс Ремар, Джанкарло Эспозито, Джон Войт, Кэтрин Хантер, Соня Аммар, Лоренс Фишберн, Форест Уитакер, Талия Шайр, Д.-Б.Суини, Хлоя Файнман

Жанр: Фантастика, Фэнтези, Драматический

Продолжительноcть: 138 минут

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 6.50

Гениальный архитектор Цезарь Катилина пытается превратить разрушенный Новый Рим в идеальный футуристический центр мира, где все будут счастливы. Но у мэра Франклина Цицерона свое представление о будущем мегаполиса и о том, что важнее для его граждан. Он так поглощен враждой, что не замечает, как его родная дочь влюбляется в Цезаря и загорается его идеями. Теперь Цицерон готов пойти на все, чтобы уничтожить соперника.