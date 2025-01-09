  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Мегалополис - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Мегалополис

Мегалополис

Премьера:
09.01.2025
 
Режиссер:
Фрэнсис Форд Коппола
  
Актеры:
Адам Драйвер, Джейсон Шварцман, Обри Плаза, Натали Эммануэль, Шайя ЛаБаф, Дастин Хоффман, Джеймс Ремар, Джанкарло Эспозито, Джон Войт, Кэтрин Хантер, Соня Аммар, Лоренс Фишберн, Форест Уитакер, Талия Шайр, Д.-Б.Суини, Хлоя Файнман
  
Жанр:
Фантастика, Фэнтези, Драматический
  
Продолжительноcть:
138 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
6.50
 
 

Гениальный архитектор Цезарь Катилина пытается превратить разрушенный Новый Рим в идеальный футуристический центр мира, где все будут счастливы. Но у мэра Франклина Цицерона свое представление о будущем мегаполиса и о том, что важнее для его граждан. Он так поглощен враждой, что не замечает, как его родная дочь влюбляется в Цезаря и загорается его идеями. Теперь Цицерон готов пойти на все, чтобы уничтожить соперника.

0
Касса
Мегалополис
9 - 10 января
Люксор Тула
Финист. Первый богатырь
29 декабря - 15 января 2024
Синема Стар
Елки-11
11 декабря - 15 января 2024
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Последний ронин
26 декабря - 10 января 2024
Люксор Тула
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 11 января 2024
Майский
Синистер. Новые души
25 декабря - 15 января 2024
Алмаз Синема
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.