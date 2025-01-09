Мегалополис
Премьера:
09.01.2025
Режиссер:
Фрэнсис Форд Коппола
Актеры:
Адам Драйвер, Джейсон Шварцман, Обри Плаза, Натали Эммануэль, Шайя ЛаБаф, Дастин Хоффман, Джеймс Ремар, Джанкарло Эспозито, Джон Войт, Кэтрин Хантер, Соня Аммар, Лоренс Фишберн, Форест Уитакер, Талия Шайр, Д.-Б.Суини, Хлоя Файнман
Жанр:
Фантастика, Фэнтези, Драматический
Продолжительноcть:
138 минут
Возрастные ограничения:
18+
Рейтинг:
6.50
Гениальный архитектор Цезарь Катилина пытается превратить разрушенный Новый Рим в идеальный футуристический центр мира, где все будут счастливы. Но у мэра Франклина Цицерона свое представление о будущем мегаполиса и о том, что важнее для его граждан. Он так поглощен враждой, что не замечает, как его родная дочь влюбляется в Цезаря и загорается его идеями. Теперь Цицерон готов пойти на все, чтобы уничтожить соперника.
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