В личной жизни Стрельцов случатся перемены, а у Львов - время любви и счастья!

Овен (21.03−20.04): На этой неделе на помощь со стороны вам рассчитывать не стоит. Все зависит только от ваших усилий. Вам стоит отбросить все несущественное и сосредоточиться на действительно важных делах. Пятница и суббота грозят добавить ложку дегтя в бочку с медом, вероятны заминки в делах, опоздания, споры, раздражение. В воскресенье интуиция позволит вам разрешить давние личные конфликты.

Про деньги. Осторожнее с авантюрами и ставками на спорт, сомнительные предприятия могут быть опасны для вашего кошелька. Максимально рационально расходуйте свои финансовые ресурсы. Крупных денежных поступлений пока не предвидится.

Про любовь. В ближайшие дни судьба может внезапно поставить вас перед выбором: или расстаться с любимым человеком, или принять как должное, что у него есть и собственная жизнь.

Про интим. Страсть Овнов к украшениям сейчас может удовлетвориться по полной программе, если они совместят два удовольствия сразу и поиграют в виртуальный ювелирный магазин! Правила просты: мужчина «дарит» даме воображаемое колечко, а предварительно сначала «примеряет» его на разные пальчики — целуя их по очереди. Далее — насколько у мужчины хватит щедрости и средств — можно «дарить» сережки, бусы, кулончики...

Благоприятные дни: 6; неблагоприятные: 11.

Телец (21.04−21.05): На этой неделе появится много возможностей, но увеличится и количество обязанностей, особенно это касается работы. Проявляйте решительность и активность буквально во всем, и тогда госпожа Фортуна будет к вам весьма благосклонна. В четверг постарайтесь войти в рабочий ритм, что будет сложно после праздников.

Про деньги. Если вы не будете лениться, проявите немного усердия и серьезно подойдете к делу, то ваше финансовое положение постепенно улучшится. В конце недели предстоят важные переговоры, внимательно изучайте документы.

Про любовь. Особых проблем на любовном фронте не намечается. Вас ждет успех и заинтересованность со стороны противоположного пола. Но постарайтесь не стать стороной любовного треугольника.

Про интим. Позвольте себе на этой неделе немного отдохнуть от услад плоти, целиком посвятив день разработке теоретических основ (и подведению философского фундамента) под здание вашей взаимной любви. Иными словами, посочиняйте-ка на досуге неприличные стихотворные признания вашему возлюбленному/возлюбленной!

Благоприятные дни: 11, 12; неблагоприятные: 8.

Близнецы (22.05−21.06): На этой неделе вы можете кардинально изменить свое будущее, если рискнете предпринять серьезный шаг и порвете с обременительным прошлым. Звезды указывают на наличие в начале недели моста из прошлого в будущее. Возможностью пройти по нему стоит воспользоваться. Изменения носят необратимый характер. И, похоже, это ваш путь к счастью.

Про деньги. Вас ждет солидная прибыль. Ваше творчество начнет приносить вам стабильный доход. Вам сделают сразу несколько выгодных предложений. На работе все будет складываться удачно. Сильно напрягаться вам не придется.

Про любовь. В любовных отношениях вам придется принять любимого человека таким, какой он есть. И это путь к счастью. Удача скорее будет сопутствовать натурам эмоциональным, а не рассудительным.

Про интим. «Семь пятниц на неделе, зато субботы — ни одной!» — эта поговорка подтвердится еще раз. Ведь вы всю неделю действительно будете готовиться к интимной встрече с любимым человеком, причем по полной программе — и полы помоете, и голову, и ванну, и любимого кота заодно. Вот только к выходным окажется, что вас не особенно держат ноги — хорошо, если вы вообще еще будете бодрствовать...

Благоприятные дни: 7, 12; неблагоприятные: 9.

Рак (22.06−22.07): В начале недели воздержитесь от активной деятельности, суеты и болтовни. Не разменивайтесь по мелочам, доверяйте своей интуиции, тогда госпожа Фортуна будет улыбаться вам с понедельника по воскресенье безостановочно. Пятница — благоприятный день для реализации совместных с деловыми партнерами планов. В выходные вам, похоже, придется серьезно откорректировать свои финансовые планы.

Про деньги. Доход наконец-то стабилизируется, так что вам не придется слишком сильно экономить. Поход по магазинам и приобретение вещи, о которой вы давно мечтали, поднимет ваше настроение.

Про любовь. На этой неделе у вашего партнера может появиться вполне резонное основание для ревности. Постарайтесь все-таки не пытаться очаровать и соблазнить всех подряд.

Про интим. Попробуйте в ближайшие дни подключить к вашим сексуальным играм несколько «периферийных устройств». Возможно, кому-то из вас понадобится какая-либо замысловатая насадка или устройство под названием «бабочка». Последнее точно придется по вкусу Ракам...

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 6.

Лев (23.07−23.08): Вам нужно выбрать правильную стратегию и активно действовать. А если будете лениться, то на удачу не рассчитывайте. Во вторник нужная информация, словно золотая рыбка, сама приплывет вам в руки. Если пропустите, будет вдвойне обидно. Не обращайте внимания на шепот за спиной и завистливые вздохи, сконцентрируйтесь и вперед, прямо к цели.

Про деньги. Финансовое положение вполне стабильно, хотя за время праздников вы потратили немало. В пятницу есть вероятность удачных сделок, но будьте внимательны, не поленитесь заранее произвести необходимые расчеты.

Про любовь. Настало время для любви и приключений. Наслаждайтесь гармонией, которую почувствуете в своей душе и в тех отношениях, о которых так давно мечтали. У вашей пары все хорошо.

Про интим. Что привлечет на этой неделе Львов? Зная, что самая потаенная и яркая их мечта — это быть единым в двух (трех, четырех и более) лицах, можно легко ответить: Львов пленит мысль о возможном групповом сексе. И чем неосуществимее в реальности окажется эта фантазия, тем более бурно они готовы обсуждать ее со всеми, а уж особенно со своим избранником/избранницей.

Благоприятные дни: 11; неблагоприятные: 9.

Дева (24.08−23.09): Постарайтесь не останавливаться на достигнутом. Дел на этой неделе будет предостаточно. Сейчас самое время позаботиться о своем ближайшем будущем. Могут произойти серьезные изменения в профессиональной сфере. Самые напряженные дни — вторник и четверг. Особенно будут досаждать неожиданности и спешка. Однако вы успеете многое сделать. Воскресенье посвятите личной жизни.

Про деньги. На этой неделе ваше желание потрать деньги лучше всего удовлетворить покупкой чего-нибудь нужного для дома и семьи. Например, это может быть крупная бытовая техника.

Про любовь. В начале недели вы можете тихо мечтать в одиночестве, без надежды на воплощение ваших желаний. Однако четверг может подарить вам новое знакомство и возможность изменить свою личную жизнь.

Про интим. Для Дев совет звезд по наилучшему эротическому времяпрепровождению таков: прикоснитесь, поводите, играйте, потритесь, пощелкайте языком... И речь здесь идет вовсе не об оральном сексе, как кто-то может предположить, а о самом начале прелюдии — петтинге. Сегодня ваша очередь быть активной стороной. Постарайтесь использовать возможности вашего тела по максимуму — и тогда ваш ненаглядный/ненаглядная буквально заполыхает!

Благоприятные дни: 11, 12; неблагоприятные: 6.

Весы (24.09−23.10): Жизнь на этой неделе будет бить ключом. Ваша задача — оседлать эту волну. Если вы сможете управлять ситуацией, то за эти несколько дней вы сумеете свернуть горы. Найдите время как следует пошевелить мозгами, и смутные и неоформленные стремления превратятся в четкие и достижимые цели. К вам может вернуться ваша прежняя любовь.

Про деньги. Наступает удачное время для расширения вашего бизнеса, но необходимо продумать стратегию. Просчитывайте свои действия на два шага вперед. Старайтесь не соглашаться с идеями, которые вам будут настойчиво навязывать.

Про любовь. Чем меньше вы потребуете, тем больше у вас есть шанс получить. Именно сейчас вы можете найти свою любовь и закрутить головокружительный роман.

Про интим. Будьте готовы танцевать от счастья и гордости за свое потрясающее эротическое чутье — благодаря вашей интуиции с вами вскоре случится что-то необычайное и весьма, весьма приятное. Может быть, это будет давно потерянный оргазм — а может быть, что-то еще более вкусное…

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 7.

Скорпион (24.10−22.11): В начале недели вас, возможно, собьет с толку некая новость. Ваша жизнь может серьезно измениться, вы сделаете, наконец, правильный выбор. Сейчас самое время создать необходимую платформу для продвижения вперед. Даже самые амбициозные планы в четверг найдут твердую поддержку влиятельных лиц, спонсоров и начальства.

Про деньги. На этой неделе может поступить интересное деловое предложение. Вероятны крупные денежные поступления. В профессиональной сфере вас ждет успех.

Про любовь. Будьте внимательнее к любимому человеку, его просьбам и заботам. Именно вы можете сделать избранника счастливым. И получить в ответ много радости и страсти.

Про интим. В эти дни вам категорически запрещается раздеваться перед тем, как лечь в кровать. Мало того, что замерзнете, так еще и сны эротические всю ночь будут одолевать! Ведь вам, увы, сейчас не грозит разделить ваше ложе с горячим любовником/любовницей, а значит, все ваши фантазии останутся неудовлетворенными. Так что не забудьте надеть перед сном пижаму!

Благоприятные дни: 9, 11; неблагоприятные: 10.

Стрелец (23.11−21.12): Начинайте активно изменять себя и ищите новые, неординарные пути, чтобы устроить свою личную жизнь. Вторник — прекрасный день для встреч и дружеских вечеринок, не забудьте созвониться с друзьями, близкими и знакомыми, всеми, кого бы вам хотелось повидать. В пятницу, оказав услугу начальству, вы тем самым поможете ему решить сложную ситуацию, и оно непременно отблагодарит вас.

Про деньги. Ваша возросшая деловая активность положительно отразится на вашем финансовом положении. Проверьте надежность новых партнеров и внимательно еще раз ознакомьтесь со всеми документами.

Про любовь. В личной жизни для вас наступает период перемен. Размолвки и выяснения отношений в вашей паре оказались позади, и вы чувствуете, как вы необходимы друг другу.

Про интим. Сосредоточенность и внимание к происходящему внутри — вот что требуется от вас в ближайшее время во время акта любви. Прислушайтесь к себе, обращайте внимание на малейшее нарастание эротических ощущений, возникающее от самых малозаметных движений. Звезды говорят, что у вас есть все шансы узнать о себе много нового — так начинайте же скорее!

Благоприятные дни: 10; неблагоприятные: 6.

Козерог (22.12−20.01): В понедельник вероятна интересная поездка, которая позволит расширить круг общения и даст новые возможности в будущем. Постарайтесь учиться слушать и слышать окружающих, и вы почерпнете для себя много интересного и станете мудрее. Возможно выгодное деловое предложение в конце недели. Постарайтесь философски отнестись к внутреннему напряжению, оно будет лишь побочным эффектом собранности, которая очень нужна вам для достижения целей.

Про деньги. Эта неделя может подарить вам успех в области финансов и бизнеса. В четверг стоит начать новое дело или придумать выгодный проект, который быстро принесет прибыль.

Про любовь. Лучше всего проведут эту неделю люди мягкие и отзывчивые, или хотя бы, способные казаться таковыми любимому человеку. Забудьте про колкости и критику.

Про интим. Звезды предупреждают вас: не стоит особенных надежд возлагать на свои способности к импровизации. Если вы тщательным образом не спланируете заранее ваши интимные ласки, то, скорее всего, смертельно заскучаете в постели. И вряд ли ваш партнер/партнерша примет судорожный зевок за проявление страсти...

Благоприятные дни: 8; неблагоприятные: 11.

Водолей (21.01−19.02): Благоприятное время для реализации творческих замыслов. Многие вопросы можно решить, не встречая на своем пути особенных препятствий. Постарайтесь не принимать участие в интригах, не сплетничайте и не осуждайте. Уделите особое внимание детям. Хорошее настроение будет сопутствовать вам долгое время.

Про деньги. В ближайшие дни финансовый успех будет способствовать всем, кто не боится нагрузки и готов трудиться в поте лица. Вам представиться возможности заработать, а значит, и перебоев с денежными средствами быть не должно.

Про любовь. Время свиданий и новых знакомств. Отношения с любимым человеком изменятся к лучшему, время недопонимания и раздражения останется позади. Только не будьте излишне романтичны, снимите розовые очки.

Про интим. Водолеи могут торжествовать: их избранник/избранница наконец-то понял/поняла, что вы не только самая лучшая в мире домомучи: то есть, домоправительница, но еще и самый преданный на свете Малыш! По этому поводу ваши спутники жизни склонны всячески ребячиться, а заодно и хвастаться своими сексуальными подвигами. Постарайтесь их не разубеждать.

Благоприятные дни: 10, 11; неблагоприятные: 6.

Рыбы (20.02−20.03): Есть вероятность успехов в карьере и личной жизни. Но не стоит спешить и избирать девиз «все или ничего». Сначала необходимо доказать свои права реальным делом. Поменьше болтайте и не потакайте своим капризам, слабостям и вредным привычкам.

Про деньги. Финансовое положение вполне стабильно. Золотых гор ждать пока неоткуда, но в конце недели вероятны новые денежные поступления. Постарайтесь не потратить всё сразу.

Про любовь. На этой неделе ваши отношения с давним партнером могут сойти на нет. Не стоит держаться за прошлое, оно, похоже, только мешает вашему продвижению вперед.

Про интим. Уважаемым Рыбам не помешает проявить хотя бы немного нахальства, если они собираются хоть кого-то покорить на любовном фронте. Знайте, что ваш «неприятель» будет знатно сопротивляться — и упаси вас бог сразу же малодушно отступить. Ведь борьба с достойным противником — это самое вкусное, ибо тем слаще победа, а еще слаще подчас — поражение...

Благоприятные дни: 6; неблагоприятные: 10.