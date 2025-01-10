Погода в Туле 11 января: мокрый снег с дождём и до +7

Фото Алексея Пирязева

В субботу в регионе будет облачно. Ожидается до 3 мм осадков, ветер южной четверти с переходом на западный, до 10 метров в секунду.

Температура ночью – от нуля до +5 градусов, днём – от +2 до +7. Атмосферное давление пониженное – 745-750 мм рт. ст.