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  5. 10 января: жизнь в мусорном баке и Искусственный интеллект в мире домашних животных - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
10 января: жизнь в мусорном баке и Искусственный интеллект в мире домашних животных

10 января: жизнь в мусорном баке и Искусственный интеллект в мире домашних животных

Доброе утро! Вот и заканчиваются рабочие будни, а за ними следуют опять выходные. Расскажите, как прошёл Ваш первый рабочий день после праздников, и не забывайте читать только хорошие новости!

Сегодня довольно тепло: температура воздуха составит +4 градуса, а небо затянет облаками. В субботу ожидается такая же погода, а в воскресенье столбик термометра, вероятно, покажет около нуля градусов.

Гаррисон Маршалл, 35-летний бездомный, стал символом необычной жизни в мегаполисе. После выселения из своей квартиры он нашел приют в мусорном баке, который любезно предоставила одна арт-мастерская. Теперь Гаррисон платит всего 30 фунтов в месяц (4 тысячи рублей) за свое новое «жилище» и радуется жизни в самом сердце Лондона.

По его словам, это стало лучшим поворотом в его судьбе. «Мне посчастливилось найти место в Лондоне до этого, это всегда было одной из самых больших проблем», – делится Гаррисон. Он подчеркивает, что жизнь в мусорном баке дала ему возможность переосмыслить свои ценности и найти радость в простых вещах.

Также Гаррисон активно участвует в жизни арт-мастерской, помогая с проектами и вдохновляя других своим оптимизмом.

Сегодня включаем на всю Queen - Don't Stop Me Now.

Английский изобретатель Робин Уиллинс стал настоящим новатором, когда решил «воскресить» своего любимого кота с помощью искусственного интеллекта. Используя системный блок и уникальную программу, он собрал робота, который носит название CatGPT. На первый взгляд, устройство выглядит немного пугающе: череп кота, прикрепленный к корпусу компьютера, создает странное впечатление.

Тем не менее, CatGPT способен имитировать поведение настоящего кота и даже разговаривать, что привлекло внимание публики. Уиллинс был настолько впечатлён результатами своей работы, что организовал комедийный тур с участием своего «воскресшего» питомца. Несмотря на свою необычную природу, CatGPT вызывает у зрителей смешанные чувства: с одной стороны, это удивительное достижение технологий, с другой — вопрос о том, можно ли назвать такое устройство котом в привычном понимании.

В нашем мире полно удивительных и странных вещей, которые порой могут поразить воображение! Мы собрали для вас фотоподборку, посвящённую самым необычным и экстраординарным явлениям, встречающимся на планете.

Хорошего настроения!

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Автор:
10 января, в 06:00 0

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