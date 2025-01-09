9 января: РЖД тестирует робособак и первый кофе в тюбике

Доброе утро! Вот так незаметно пролетели праздничные выходные. Делитесь в комментариях, как вы их провели, а еще не забывайте читать только хорошие новости. Поехали!

Российские железные дороги (РЖД) продолжают внедрять инновационные технологии в свою деятельность, и в рамках этих усилий успешно завершили осеннюю серию испытаний робособак. Оснащенные современными камерами и лидарами, эти роботы способны автоматически передавать операторам данные о состоянии железнодорожных путей и подвижного состава.

Испытания проходили на грузонапряженных станциях Московского региона, что позволило оценить эффективность новых технологий в условиях реальной эксплуатации. В будущем планируется интеграция роботов в экосистему станций, что может значительно повысить уровень безопасности и оперативности в обслуживании железнодорожного транспорта.

Внедрение таких решений подчеркивает стремление РЖД к модернизации и оптимизации процессов, а также к повышению надежности и безопасности железнодорожного сообщения в стране.

Сегодня для бодрого начала дня слушаем Sia - Chandelier.

Швейцарский стартап No Normal Coffee представил уникальное решение для любителей кофе — первый в мире кофе в тюбике. Этот инновационный продукт не предназначен для космонавтов, как можно было бы подумать, а создан для спортсменов и путешественников, которым нужен быстрый и удобный способ получить дозу кофеина.

Кофе-паста в тюбике объемом 100 мл стоит 17,95 евро и заменяет целых 20 чашек традиционного кофе. Разводить пасту водой, намазывать на хлеб или употреблять прямо из тюбика — выбор за каждым!

В Новосибирске прошел необычный фестиваль снеговиков, который подарил горожанам массу положительных эмоций и улыбок. Мы собрали для вас лучшие моменты этого веселого события, где снеговики не только позировали на фоне зимних пейзажей, но и демонстрировали свои забавные "характеры".



Продуктивного настроения!