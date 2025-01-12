Водолеям стоит отказаться от кредитов, а Овнов ждет дорогой подарок от любимого человека

Овен (21.03−20.04): Больше здравомыслия и решимости — и у вас появятся хорошие возможности для изменения и улучшения своих личных качеств. Жизнь будет бить ключом, так что многие планы придется в корне пересмотреть. Постарайтесь не бросать слов на ветер: подкрепляйте их делами, иначе рискуете подорвать свой авторитет. Во вторник будут удачными поездки. На среду желательно не планировать серьезных встреч и переговоров. В четверг не лезьте на рожон — лучше примите предложение начальства.

Про деньги. Поднимите голову от бумаг, иначе рискуете пропустить интересное предложение, которое принесет вам новый источник доходов. Сейчас важно верно оценить ситуацию.

Про любовь. Сейчас самое время для проявления игривости и легкомыслия. В пятницу любимый человек может задеть ваше самолюбие, но это недоразумение быстро разрешится. В выходные вас оценят по достоинству. Ждите дорогой подарок.

Про интим. «Тело, поющее песню счастья, довольства и радости» — так характеризуют теперяшнее состояние Овнов небесные прорицатели. У вас получится даже то, на что вы не замахиваетесь — например, одновременный или множественный оргазм, не говоря уж о том, что вам просто будет очень хорошо...

Благоприятные дни: 17, 19; неблагоприятные: 14.

Телец (21.04−21.05): Вы можете столкнуться на этой неделе со срочными делами. Появится дополнительная нагрузка, а сосредоточиться станет труднее. Не стесняйтесь попросить помощи. Наилучшим выходом было бы вообще делегировать всю ответственность кому-нибудь деятельному, а вам — посвятить эту неделю отдыху. Если это всего лишь мечты, постарайтесь хотя бы побольше спать. Домашние и семейные дела могут выйти на первый план. В четверг вы можете получить важную информацию. В субботу не проявляйте излишне самоуверенности: это может привести к осложнению отношений с окружающими.

Про деньги. Финансовое положение на нынешней неделе будет, скорее всего, стабильным. Учтите, что при этом нужно избегать больших трат и отложить крупные покупки, как минимум, на месяц. Сейчас желательно избегать шумных и дорогих развлечений.

Про любовь. Похоже, всю неделю любимый человек будет раздражать вас своим упрямством, которое превзойдет даже ваше собственное. В понедельник и четверг следите не только за словами, но даже за мыслями, чтобы не спровоцировать приступов ревности со стороны партнера. К счастью, любовь в конце недели возьмет верх над вашими разногласиями.

Про интим. Не стоит сдаваться, даже если на первый взгляд все складывается не лучшим для эротических дел образом. Если вы колеблетесь, а стоит ли овчинка выделки — звезды заверяют вас, что еще как стоит. Удовольствия после преодоленных препятствий еще приятнее!

Благоприятные дни: 17, 18; неблагоприятные: 15.

Близнецы (22.05−21.06): В жизни есть много мелких радостей, которыми грех не поделиться. Особенно сейчас — таким образом вы сможете превратить знакомых в верных друзей. В среду вы, скорее всего, почувствуете прилив энергии и должны правильно ею распорядиться: потратить всю без остатка на достижение Главной Цели. В субботу, прежде чем кардинально менять жизнь своих домочадцев, сообщите им об этом. Учитывая все возражения и замечания, вы достигнете куда большего. Мир и гармония в семье — это ваша заслуга, но не надо напоминать об этом ежесекундно.

Про деньги. Есть вероятность получения значительной суммы, возможен крупный выигрыш в лотерею. Большой доход вам обещает творческая работа. Она же принесет вам удовольствие, а также полезные и интересные знакомства.

Про любовь. В личном плане неделя будет гармоничной и радостной. Вы можете почувствовать, что ваши отношения изменились в лучшую сторону. Вы ощутите любовь, заботу и внимание.

Про интим. Близнецам без подарков не обойтись! И даже если вам не очень хочется тратить деньги, задарите любимого человека, например, презервативами! Мешок с этими прекрасными изделиями можно использовать не только по прямому назначению, но и в играх...

Благоприятные дни: 19; неблагоприятные: 13.

Рак (22.06−22.07): Вы могли построить грандиозные планы. Может быть, лучше их сократить до реального объема? Общение с начальством по возможности сократите до минимума, иначе ваши не в меру остроумные высказывания могут спровоцировать возникновение конфликта. В пятницу к вам могут нагрянуть неожиданные гости. Проведите выходные с близкими людьми. В субботу, решая важные вопросы, прислушайтесь к советам родственников и не отвергайте их помощь.

Про деньги. Звезды предупреждают, что сейчас вам придется много работать, но ради видимых финансовых перспектив. Среда и пятница в делах денежных окажутся весьма удачными днями.

Про любовь. Пытаться склеить осколки отношений не только невозможно, но и совсем не хочется. Не слушайте уговоров друзей и родственников. Переверните страницу и идите дальше. Новые романтические встречи уже ждут вас.

Про интим. Для лучшего соблазнения мужчин/женщин рекомендуется пригласить их на танец. Поскольку на этой неделе вас сопровождают одновременно Луна и Венера, вы окажетесь особенно грациозными и изящными. Что, несомненно, позволит с помощью танца привести вашего кавалера/даму именно в то состояние, какого бы вам хотелось...

Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 19.

Лев (23.07−23.08): Наступает благоприятное время для карьерных достижений. Но для этого вам придется повысить свой профессиональный уровень. Во вторник проявите решительность и активность. Если возникнут какие-то неточности, то ближайшее будущее расставит все по своим местам. Не отказывайтесь от помощи окружающих для решения задач. В пятницу лучше не планировать деловых встреч и переговоров с партнерами. В этот день вас вряд ли поддержит начальство.

Про деньги. На этой неделе вам необходимо заняться наведением порядка в финансовых делах. Под угрозой срыва могут оказаться соглашения и контракты. Не забывайте, где имеет обыкновение находиться бесплатный сыр. В пятницу возможны денежные поступления.

Про любовь. Любимому человеку может понадобиться ваша помощь и поддержка. Хотя бы выслушайте его. В пятницу любовное свидание может превзойти все ваши ожидания.

Про интим. Неугомонные планеты утверждают, что вскоре Львов ожидает какое-то весьма интересное зрелище, посвященное богу Эросу. Возможно, это окажется совместный с любимым просмотр эротической комедии, а может быть, шоу для вас одной — устроенное вашей половинкой в алькове.

Благоприятные дни: 15, 18; неблагоприятные: 16.

Дева (24.08−23.09): На этой неделе хорошо не только строить планы на будущее, но потихоньку начинать их реализовывать. Во вторник не меняйте своей точки зрения кому-нибудь в угоду, так как этим вы можете подорвать свой авторитет. Продумайте важные проекты и в конце недели обсудите их с единомышленниками и теми, от кого зависит воплощение их в жизнь. Переговоры на этой неделе будут неуместны.

Про деньги. Понедельник и вторник — лучше дни для совещаний и переговоров. В среду возможны денежные поступления, однако, не спешите с ними расставаться, лучше создайте запас. В пятницу на работе не исключены конфликты.

Про любовь. Неделя будет связана с глубокими переживаниями, правда, не факт, что вашими. Стоит показать свою чуткость и понимание своему партнеру. Не стоит упорствовать в мелочах, иначе вам не добиться компромисса в главном.

Про интим. У Дев на уме исключительно ложка к обеду и вилка к ужину. Не зря основное удовольствие они склонны получать на этой неделе оральным способом — то есть через рот и вкусовые рецепторы. Весь вопрос в том, догадается ли ваш благоверный/благоверная воспользоваться этой возможностью.

Благоприятные дни: 18; неблагоприятные: 14.

Весы (24.09−23.10): На этой неделе появится возможность изучить потенциальные возможности своих партнеров. От этого могут зависеть ваши собственные возможности в ближайшем будущем. Жизнь обещает быть интересной и насыщенной. Вам придется погружаться с головой практически в каждый текущий рабочий вопрос, так что времени на личную жизнь практически не останется. В выходные дни с ней тоже будет напряженка — на вас могут навалиться домашние заботы и проблемы.

Про деньги. Финансовое положение на нынешней неделе напоминает зебру. В понедельник вас может беспокоить отсутствие необходимой суммы, а к среде вы получите неожиданную премию. Пока не время начинать новые дела и проекты.

Про любовь. Эта неделя — правильное время для завершения затянувшихся романов, если, конечно, вы полагаете, что ничего стоящего из этого не выйдет. Вас ждет новая страстная любовь.

Про интим. Наиболее соблазнительно Весы сейчас будут выглядеть в тяжелых тканях — твиде, например. Тем пикантнее и трогательнее сочетаются с ними чулки, тонкие и нежные. Сама композиция призвана символизировать весну и вызывать у вашего мужчины если не восторг, то хотя бы желание вас немедленно согреть! Мужчин-Весов ждет спокойная неделя, отдохните, почитайте, а дальше видно будет.

Благоприятные дни: 13, 19; неблагоприятные: 16.

Скорпион (24.10−22.11): Спокойствие и целеустремленность — вооружившись этими качествами, вы обязательно добьетесь желанного успеха. Звезды будут на вашей стороне. Вам надо быть внимательнее при работе с деловыми бумагами, документами или материальными ценностями. Завоюйте доверие вашего начальства, докажите ему свою надежность — и перед вами откроются новые возможности. На четверг благоприятно планировать заключение договоров и сделок. Не забывайте о накопившихся домашних делах.

Про деньги. Финансовое положение будет стабильным, у вас появится новый источник дохода. Отправляясь за покупками, обращайте внимание на качество вещей. Лучше купить что-то более дорогое, но долговечное.

Про любовь. Ваши отношения станут ближе и доверительнее. Вы поймете, что для счастья вам не хватает конкретного человека. Так в чем же дело? Вам нужно быть вместе.

Про интим. Вас потянет на сладкое. Так что стоит запастись несколькими плитками растаявшего шоколада (лучше заранее положить их на солнышко или, при отсутствии оного, поблизости от горячего бока ноутбука). Вас и вашего партнера/партнершу ждет обмазывание, размазывание и облизывание — если вы любите шоколад, конечно.

Благоприятные дни: 17, 18; неблагоприятные: нет.

Стрелец (23.11−21.12): Поищите возможность провести максимум времени в спокойной обстановке. Во вторник, прежде чем решать проблему, рассмотрите ее внимательнее: может быть, ваше восприятие ситуации изменится, и решение потребует совершенно другого подхода. В среду придется отстаивать свои идеи. У вас будет возможность укрепить свой авторитет, может появиться шанс занять более высокое положение. Возможны разногласия с детьми, однако их легко уладить, выдвинув своевременное конструктивное предложение.

Про деньги. Инициатива, активность и правильно выбранная стратегия позволят вам оказаться едва ли ни в первых рядах. Работать придется много, но возможно повышение по службе. Ваши усилия окупятся с лихвой, укрепив ваше финансовое положение.

Про любовь. Если вы на этой неделе проявите нечестность или неискренность по отношению к любимому человеку, то он это обязательно заметит. И не избежать охлаждения в ваших устоявшихся отношениях. Постарайтесь не выплескивать на избранника накопившиеся эмоции.

Про интим. Словно заколдованный Снежной Королевой Кай, ваш бой-френд будет холоден и нелюбезен с вами. Распространенная ошибка Герды, которую можете допустить и вы — это начать всячески соблазнять, «оттаивать» и заманивать «на пирожки» вашего упрямца. Вместо этого заморозьте его немного. А мужчины-Стрельцы напротив будут горячи и несдержанны, берите их тепленькими!

Благоприятные дни: 14, 18; неблагоприятные: 15.

Козерог (22.12−20.01): Пора заняться обновлением имиджа или хотя бы приведением себя в порядок с косметической точки зрения. На этой неделе вам придется принимать важные решения и пожинать их плоды. Сотрудничество с партнерами из других городов постепенно налаживается. Во вторник ваше заветное желание исполнится, только не мешайте судьбе. В пятницу будьте особенно внимательнее к детям и родным, сдерживайте приступы раздражительности. В воскресенье позвольте себе маленькие слабости.

Про деньги. На работе могут возникнуть хаос и сумятица. Есть риск пропустите важную информацию. Четверг принесет неожиданные денежные поступления. В субботу не слишком увлекайтесь ставками на спорт.

Про любовь. С точки зрения личной жизни неделя не обещает приключений. Впрочем, при желании вы сможете найти их, если будете все свободное от работы и прочих важных дел время проводить не с любимым. Сейчас весьма вероятна интрижка на стороне.

Про интим. Звезды говорят, что в ближайшие дни в вас будет говорить зов предков. Кстати, не исключено, что они были африканцами. Так что приготовьте-ка вашему благоверному/благоверной тропический коктейль под названием «Знойная чувственность» и поиграйте в аборигенов на необитаемом острове!

Благоприятные дни: 16, 19; неблагоприятные: 13.

Водолей (21.01−19.02): Неделя в целом благоприятная, без особых волнений и тревог. Однако вам придется контролировать свои эмоции — волнения будут настолько пустяковыми, что не заслуживают вашего внимания. В понедельник вы можете решить практически все проблемы. Решительность, с которой вы преодолеваете препятствия, рассудительность, не позволяющая вам пуститься в столь заманчивые с первого взгляда авантюры, могут служить примером для подражания. Особенно удачным в этом отношении будет четверг. Весьма важные проблемы будут решены благодаря вашей собранности и ответственности.

Про деньги. Не планируйте деловых встреч на понедельник и среду, они вряд ли будут успешны. Суббота — удачный день для похода по магазинам, вы попадете на распродажи и скидки. Сейчас не время брать кредиты.

Про любовь. Вы станете более романтично смотреть на мир, радоваться даже мелочам, мимо которых раньше проходили не оборачиваясь. Похоже, вы влюблены. Вас ждут приятные встречи и свидания в выходные.

Про интим. Мысли большинства Водолеев витают вокруг и около супружеской неверности. Кто-то или что-то настолько сильно вас соблазняет, что вы никак не можете отделаться от навязчивой идеи измены вашему нынешнему любовнику/любовнице. А так уж стоит ли от нее отделываться?..

Благоприятные дни: 17; неблагоприятные: 19.

Рыбы (20.02−20.03): На этой неделе поберегите силы — предоставьте окружающим возможность самим решить свои проблемы. Возможны изменения планов у деловых партнеров в благоприятную для вас сторону, однако это повлечет для вас дополнительные хлопоты. Приостановившиеся было проекты начнут постепенно развиваться. В субботу в делах вам будет сопутствовать успех, а все усилия принесут результаты. В воскресенье возможны конфликты на бытовой почве. Постарайтесь не выплескивать эмоции, держите их под контролем.

Про деньги. Чтобы избежать потерь и финансовых проблем на этой неделе, ничего не упускай из виду и никому не позволяйте принимать решения за вас. Не верьте сладким обещаниям. Возможны непредвиденные расходы.

Про любовь. Складывающаяся в вашей личной жизни ситуация всё больше напоминает своей полосатостью зебру. Черная полоса, белая полоса. Черная полоса, белая полоса. Э-э: Хвост. Готовы ли вы к завершению этого романа?

Про интим. Рыбам звезды предлагают сосредоточиться на покупках и приобрести, например, очередную игрушку из секс-шопа. Если же кризис дает о себе знать, то разоритесь ради супружеского долга хотя бы на новую зубную щетку (обязательно с гладким округленным концом). Как показывает практика, такая щетка очень даже функциональна в постели...

Благоприятные дни: 15, 18; неблагоприятные: 17.