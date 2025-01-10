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Сеть магазинов SPAR уйдет из Тулы?

Сеть магазинов SPAR уйдет из Тулы?

Вместо «Спаров» появятся «Пятерочки» и «Перекрестки».

Несколько месяцев в Туле муссируется информация о том, что сеть магазинов SPAR продана, однако владельцы эти сведения опровергали. Как стало известно Myslo, «Спары» в Туле действительно перестанут существовать уже в марте.

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Так, в «Спаре» на Рязанской улице уже в начале января провели тотальную распродажу товаров и переделывают торговый зал.

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По нашей информации, 28 магазинов SPAR в Туле и Щекино, включая «ГиперСПАР» на ул. Металлургов переходят к ритейлу Х5 («Пятерочка», «Перекресток»).

Для справки: X5 Retail Group — российская продуктовая розничная компания, управляет портфелем брендов сетевых магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Карусель», под её управлением находится почти 15 тысяч магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и европейской части России, а также полсотни распределительных центров.

Именно эти супермаркеты, по нашим сведениям, и займут место привычных тулякам «Спаров». Так это или нет — покажет время.

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Как стало известно редакции Myslo, в области SPAR продолжит работу. Надолго ли — неизвестно. В пресс-службе компании от комментариев пока воздержались.

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сегодня, в 12:48 +3
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