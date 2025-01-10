Тула в смартфоне: как работает приложение «Арсенал71»

Фото Алексея Пирязева

Myslo протестировал все тульские «приложения для жизни». Сегодня расскажем о местном сервисе для туляков.

Недавно мы тестировали парковочное приложение RuParking, потом «Умный транспорт». Сегодня на очереди — «Арсенал71».

Скачать: для Android, для iOS

Сайт: arsenaluslug

Оценка App Store: 4,8 (всего 2,6 тыс., большинство — пятерки)

Оценка Google Play: оценок и отзывов нет.

Последнее обновление: Android и iOS — февр. 2024 г.

О приложении от разработчика (ГАУ ТО «ЦИТ»): «Арсенал услуг — суперприложение, где собраны самые полезные сервисы для получения госуслуг в Тульской области. Записывайтесь к врачу и в МФЦ, проверяйте электронный дневник, оплачивайте школьные кружки и решайте проблемные вопросы прямо у вас в телефоне. Введите логин и пароль один раз и авторизуйтесь сразу во всех сервисах. Это быстро, удобно, легко».

Что по функционалу. Для использования приложения необходимо авторизоваться через «Госуслуги». А дальше — всё предельно просто. В настройках можно выбрать приятную глазу тему и отобразить сервисы, которые вам бы хотелось видеть на главной. Всего их 4: «Дневник71» (упрощенный дубль sgo1.edu71.ru); «Реши проблему» (дубль раздела «Реши проблему» на сайте «Открытого региона»); «Мои документы» (часть mfc71.ru) и «Доктор71» (упрощенный клон doctor71.ru).

Дневник71 — это электронный дневник для школьников и родителей. Здесь можно отследить успеваемость и посещаемость, посмотреть домашку расписание и меню дня для школьной столовки. Информацию об успеваемости и посещаемости можно отслеживать в удобном формате: на календарной сетке или в виде диаграмм. Проблемы есть только с домашними заданиями: если учитель не внес данные в сервис, вы так и будете терзать других в родительских чатах. также в «Дневнике» учитель может написать вам сообщение, а вы — ответить на него.

Пользуюсь сервисом давно, отмечу, что по ошибке к моей учетной записи в приложении уже года два как привязалась совершенно посторонняя мне девочка из другого лицея. Техподдержка приложения эту проблему никак не решила, посоветовав обратиться в учебное заведение, где учится чужой мне ребенок. Решено было оставить все как есть, и если мне вруг захочется посмотреть, как эта девочка учится и хорошо ли себя ведет, я легко смогу это сделать.

Мои документы. Здесь можно записаться в МФЦ, выбрав время и отделение по запрошенной категории, а также отследить статус своего обращения.

Доктор71. Здесь мы записываемся к врачу в поликлиники и другие медучреждения Тулы и области, можем вызвать врача на дом, посмотреть свою электронную медкарта, чекнуть историю посещений, прочитать назначения врача и результаты анализов. Всё хорошо, но иногда бывает вот так:

Решить проблему. ХЖК, ямы и снег на дорогах, холодные батареи, отключение воды, коммунальные аварии — про все можно написать сюда. Удобно! Главное — выбрать нужную тему и загрузить фото и текст жалобы.

Понятные категории, есть возможность посмотреть результат твоего обращения, сколько над ним работали.

Также в приложении можно оплатить ЖКХ, штрафы, квитанции ОЕИРЦ, секции и кружки. Мы попробовали оплатить квитанцию ОЕИРЦ, это оказалось несложно. Найти счет можно, вбив номер квитанции или л/с, либо с помощью QR-кода. Заплатить можно только с введением данных банковской карты, СБП нет, а за проведение платежа возьмут небольшую комиссию.

Мнение редакции. «Арсенал71» можно смело назвать приложением для жизни. Из значительных минусов — только лагучая связь с медучреждениями в «Докторе71» и наличие посторонних детей в «Дневнике». А так — всё супер!

А вы пользуетесь приложением? Как вам? Пишите в комментариях!