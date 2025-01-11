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Задержан бывший главный транспортник Тулы Алексей Хардыбакин: он полгода был в федеральном розыске

Задержан бывший главный транспортник Тулы Алексей Хардыбакин: он полгода был в федеральном розыске

Экс-чиновник скрывался в Кимовске.

Бывший начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Хардыбакин, находившийся в федеральном розыске, задержан. Мужчина скрывался в съемной квартире в Кимовске.

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Напомним, основанием для розыска послужило нарушение уголовного кодекса. О причинах не сообщается: тайна следствия.

По информации Myslo, задержание бывшего чиновника связано с некими нарушениями, допущенными при строительства нового моста через Упу.

Хардыбакин возглавил управление по транспорту и дорожному хозяйству в октябре 2023 года, после того как Дмитрий Ярцев ушел на повышение и стал первым заместителем главы администрации города. Свою должность он покинул по собственному желанию в начале августа прошлого года. А уже через пару недель экс-чиновника объявили в розыск. 

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