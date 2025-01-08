  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Конкурсы Myslo
  5. Запускаем фотоконкурс «Волшебство облаков» - Блог «Конкурсы Myslo» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Конкурсы Myslo
Запускаем фотоконкурс «Волшебство облаков»

Запускаем фотоконкурс «Волшебство облаков»

Приглашаем всех любителей фотографии принять участие в нашем новом фотоконкурсе «Волшебство облаков»! Этот конкурс посвящен красоте и разнообразию облаков, которые украшают наше небо и вдохновляют на новые свершения каждый день. 

Загружайте свои фото сюда
Пожалуйста, перед загрузкой фото ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите и убедитесь, что вы выбрали нужный фотоальбом.
ПРАВИЛА УЧАСТИЯ

 1 Для участия в конкурсе принимается не более трех фотографий от одного участника и только в том случае, если снимки не дублируют содержание друг друга.

 2 Принимаются снимки только хорошего качества.
 3 Не допускаются к участию фотографии, загруженные из интернета.
 4 Не допускаются к участию фотографии, не соответствующие теме конкурса.
 5 Не допускаются к участию фотографии, которые носят порнографический характер, являются пропагандой насилия, употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков и т. п.
 6 Редакция оставляет за собой право публиковать фотографии участников конкурса в других материалах на портале Myslo и в газете «Слобода» с указанием имени автора.
 7 Редакция оставляет за собой право удалять фотографии конкурса по своему усмотрению без объяснения причин.
Победитель фотоконкурса получит приз — фирменная кружка Myslo с мемным принтом.

Прием фотографий продлится с 8 января по 23 января.
Голосование продлится до 25 января.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
8 января, в 19:54 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Новый фотогеничный фотоконкурс «Новогоднее селфи»
Новый фотогеничный фотоконкурс «Новогоднее селфи»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.