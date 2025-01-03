Гороскоп по годам: что нам приготовил год Змеи?

Тогда в подарок вы получите гармонию с собой, много вдохновения и привлекательность в глазах окружающих.

крыса

1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

На работе Крыс ждет оглушительный успех. Но только если они проявят себя не в качестве профессиональных интриганов, а в качестве хороших организаторов, способных сплотить команду. Звезды советуют на время отказаться от честолюбивых замыслов в пользу общего дела и развития всей компании. Именно такая стратегия даст максимум результата.

Испытание в личной жизни будет заключаться в борьбе за лидерство. Вы с вашим партнером постоянно будете мериться успехом, деньгами, умом… Вам придется ответить себе на вопрос: вы хотите быть правы или счастливы? И если второй вариант, то найдите в себе силы отказаться от борьбы. А свободные Крысы могут внезапно ощутить романтическую симпатию к тем, кто давным-давно рядом.

бык

1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Бык и Змея в китайском гороскопе являются родственными знаками и состоят в приятельских отношениях. Их объединяет ответственность, целеустремленность и любовь к стабильности. Поэтому Быки в новом году будут чувствовать себя уверенно и спокойно, будут хозяевами на своем любимом «лугу». От вас требуется всего лишь чуть больше чуткости — к себе, к другим и к окружающему пространству.

Преданные и довольно прямолинейные в любви Быки в год Змеи рискуют столкнуться с коварством и обольщением. Если вы в паре, то кто-то очень умелый может попытаться соблазнить вашего партнера. А если ваше сердце и рука свободны, то любовные чары применят скорее к вам самим. Будьте готовы к сражению.

тигр

1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

После авантюрного года Дракона для Тигра наступает пора взвешенных и обдуманных действий. Пора немного снизить темп жизни и прекратить хвататься за все подряд. Змея ждет от вас целенаправленности, четкости и конкретики в своих желаниях. Эмоции должны быть подчинены разуму. Ваша ахиллесова пята в работе — это отсутствие терпения и умения довести начатое до конца. Но Змея потребует от вас воспитания выдержки.

Тигры ощутят желание создать пару. Но не абы с кем, а с достойным и равным партнером, не менее ярким и независимым, чем вы сами. И в этот год у вас действительно есть шанс на такое знакомство. Если повезет — ни в коем случае не выпускайте добычу из рук.

кролик

1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Кролика ждет более комфортный и легкий год, нежели предыдущий. Со Змеей у него прекрасное взаимопонимание и похожее мировоззрение. Благодаря Змее ваши сильные качества — чувствительность, чуткость, общительность, дипломатичность — станут вашим оружием, а не слабостью.

В отношениях семейных Кроликов все будет стабильно и предсказуемо. Но не до такой степени, чтобы охватила скука. Скорее, это будет похоже на такое приятное, но уже подзабытое слово «комфорт». Именно его вам остро не хватало в предыдущий год. И после всех выяснений и баталий пришла пора сполна им насладиться. А если вы еще не узаконили свой союз — самое время, Змея благословит вас на богатую и полную праздника жизнь.

дракон

1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

Такие похожие Дракон и Змея представляют собой совершенно разные принципы и энергии. Дракон — активный, импульсивный, прямолинейный. Змея же пассивная, вдумчивая, мягкая и хитрая. Поэтому Драконам будет непросто: зачастую они просто не будут понимать, чего от них хотят. Ощущение растерянности будет сопровождать вас на протяжении года. Но со стороны высших сил это всего лишь способ развить в вас новые качества.

Проявив благородство и уступив некоторым требованиям, семейные Драконы не только сделают отношения более доверительными, но и дождутся ответного, весьма романтичного жеста. А свободные Дракончики будут отчаянно флиртовать и соблазнять, но отношения с обязательствами предпочтут обойти стороной.

змея

1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

Змейки, наступает ваш звездный час! Точнее, год. В 2025-м все семена, которые вы сажали и терпеливо взращивали предыдущие 11 лет, дадут свой урожай. То, что складывалось хорошо, пойдет просто идеально, а то, что не получалось — сдвинется с мертвой точки благодаря счастливой случайности. Которая, как вы понимаете, никакая не случайность, а закономерность высшего порядка.

В любви у Змей ожидается настоящая сказка. Свободные представители знака наконец встретят того, с кем совпадут в главном: в своих мечтах, ценностях и целях. А парные Змейки решат добавить в совместную жизнь немного тайны и загадочности. Вероятно, вы вдвоем увлечетесь чем-то таким, что заставит ваши сердца учащенно биться в присутствии друг друга.

лошадь

1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Активный и насыщенный завоеваниями год Дракона сменяется довольно застойным годом Змеи. Эти знаки слишком разные и с трудом понимают друг друга, поэтому Змея не даст Лошади возможности проявить себя в полной мере и реализовать все ее замыслы. Не нужно строить грандиозных планов и ожиданий, чтобы не разочароваться. Однако при должном внутреннем спокойствии и отсутствии суеты Змея позволит вам провести глубокий и яркий в эмоциональном отношении год.

На горизонте появится тот, кто сможет увлечь вас надолго. А тем Лошадям, которых уже давно приручили, звезды сулят весьма романтический период, связанный с обилием горячих идей у обоих партнеров.

коза

1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Год станет значимым для Козы (Овцы), продолжая череду счастливых перемен предыдущих двух лет. Змею и Овцу объединяет тонкое внутреннее устройство и особое мировосприятие. Поэтому год позволит Козе еще глубже проникнуть в тайны как своей собственной души, так и загадок мироздания. Возможно, вам встретится человек, книга или фильм, который станет вашим духовным наставником.

Семейные Козы в этом году могут внезапно осознать, что их любовному кораблю не достает рулевого: ни вы, ни ваша половина не хотите брать на себя управление. Поэтому срочно бегите на капитанский мостик и хватайте руль. Свободным Козам мудрая Змея поможет определиться с выбором лучшего кандидата на роль спутника жизни – а выбирать будет из кого, уж будьте уверены.

обезьяна

1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Змея относится к Обезьяне нейтрально. Поэтому не стоит ожидать больших успехов в этом году, но зато и глобальных жизненных неурядиц тоже не предвидится. Змея сделает вас более собранными, сосредоточенными, настроит на созерцание и философский лад. Но берегитесь: есть возможность попасть под чары ложных идей, верований и убеждений.

Если обычно ваша взбалмошность и импульсивность мешают стабильным отношениям, то в этом году наоборот – они послужат цементом, скрепляющим пару. Свободные Обезьяны рискуют закрутить роман с тем, кто выше их по статусу: с наставником, начальником, просто влиятельным человеком. Наслаждайтесь чувствами, но будьте осторожны: высока вероятность, что ваше сердце будет разбито.

петух

1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Еще один яркий год для Петуха. Змея сделает вас настоящим магнитом для интересных людей, королевских предложений и умопомрачительных перспектив. Если обыкновенно вы привыкли всеми силами привлекать к себе внимание, чтобы вас заметили, то сейчас для этого ничего не потребуется. Люди сами будут к вам тянутся, очарованные ореолом шарма и респектабельности вокруг вас. Ваша задача – всего лишь не препятствовать наилучшему развитию событий.

У тех Петухов, кто недавно завязал роман, в жизни вполне может случиться свадебный переполох. Некая веская причина склонит принять такое решение. Это и к лучшему – Змея наполнит ваш союз глубиной, верностью и процветанием.

собака

1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Это сложный год для Собаки: со Змеей они не в ладах, и милостей от нее ждать не приходится. Ваша открытость и прямолинейность могут стать причиной обмана или конфликта с серьезными последствиями для будущего. Звезды настаивают: держите свои взгляды, планы, намерения и тайны (чужие тоже) при себе, иначе кто-то менее честный воспользуется этой информацией со злым умыслом.

Год Змеи несет обновление в личную жизнь Собак. Если вы по-настоящему любите, то сможете проявить больше инициативы и полнее раскрыть свои чувства. Если же отношения себя изжили, вы найдете в себе силы перестроить жизнь. Сохранить отношения и сделать их гармоничнее смогут лишь те, кто переступит через свои амбиции.

кабан

1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Для Кабана (Свиньи) продолжается череда удачных лет. Если Дракон добавил ей решимости и харизмы, то год Змеи пройдет под девизом самосовершенствования и углубления своих познаний в разных сферах. Каких-то ярких побед и карьерных завоеваний в год Змеи не предвидится. Но она очень оценит, если вы проявите в работе свое природное благородство. В частности, не стоит опускаться до участия в коллективных склоках и интригах, «дружить против» кого-то.

Семейным Кабанам стоит пересмотреть свои бытовые привычки и домашние обязанности. А одиноким представителям знака важно поработать над своей интуицией – излишняя наивность и доверчивость могут обернуться тем, что вами просто воспользуются.