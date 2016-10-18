TheatreHD: Франкенштейн: Камбербэтч
Страна:
Великобритания, 2011
Премьера:
в РФ 15.06.2012
Режиссер:
Дэнни Бойл
Актеры:
Бенедикт Камбербэтч, Джонни Ли Миллер, Элла Смит, Джон Киллоран, Стивен Эллиот, Карл Джонсон, Дэниэл Миллар, Лиззи Уинклер
Жанр:
драма, фантастика, спектакль
Продолжительноcть:
110 мин
Рейтинг Кинопоиска:
8,51
Доктор Виктор Франкенштейн (Камбербэтч) вдыхает жизнь в тело, созданное из частей разных умерших людей. Однако, в ужасе от безобразности своего творения, он бросает его на произвол судьбы. Одинокое, уродливое, по-детски невинное существо (Ли Миллер) ждет от мира доверия и любви, но повсюду сталкивается лишь со злобой, жестокостью и ненавистью. Окончательно отчаявшись, оно клянется разыскать своего создателя и отомстить ему самым страшным образом. Демонстрируется в двух вариантах: актеры Джонни Ли Миллер и Бенедикт Камбербэтч меняются ролями.
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