TheatreHD: Франкенштейн: Камбербэтч

Страна: Великобритания, 2011

Премьера: в РФ 15.06.2012

Режиссер: Дэнни Бойл

Актеры: Бенедикт Камбербэтч, Джонни Ли Миллер, Элла Смит, Джон Киллоран, Стивен Эллиот, Карл Джонсон, Дэниэл Миллар, Лиззи Уинклер

Жанр: драма, фантастика, спектакль

Продолжительноcть: 110 мин

Рейтинг Кинопоиска: 8,51

Доктор Виктор Франкенштейн (Камбербэтч) вдыхает жизнь в тело, созданное из частей разных умерших людей. Однако, в ужасе от безобразности своего творения, он бросает его на произвол судьбы. Одинокое, уродливое, по-детски невинное существо (Ли Миллер) ждет от мира доверия и любви, но повсюду сталкивается лишь со злобой, жестокостью и ненавистью. Окончательно отчаявшись, оно клянется разыскать своего создателя и отомстить ему самым страшным образом. Демонстрируется в двух вариантах: актеры Джонни Ли Миллер и Бенедикт Камбербэтч меняются ролями.