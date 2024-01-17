Танцуй, Селедка!
Премьера:
18.01.2024
Режиссер:
Александра Лупашко
Актеры:
Александра Бортич, Павел Майков, Анна Михалкова, Наталья Павленкова, Данил Стеклов, Ольга Лапшина, Александра Бабаскина, Павел Кузьмин, Илья Антоненко, Сергей Быхов, Бэлла Туманова, Андрей Уколов, Анна Лысенко
Жанр:
Трагикомедия
Продолжительноcть:
99 минут
Сильная и независимая Жанна давно переехала в Москву, оставив позади родной городок и непутевого отца, когда-то бросившего семью. Однако его неожиданная смерть вынуждает ее вернуться назад, чтобы организовать похороны. Одна проблема — мертвый отец неожиданно «оживает», продолжает называть дочь «селедкой», как 20 лет назад, и до смерти хочет провести последний день вместе. Теперь Жанне и ее бате с того света выпадает неожиданный шанс наладить отношения, отправившись в безумную поездку по местам ее детства.
Сегодня
|
17:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:10
|Алмаз Синема
|
21:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
17:25
|Иллизиум (Новомосковск)
|
18:10
|Алмаз Синема
|
21:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 января, суббота
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 января, воскресенье
|
21:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 января, понедельник
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 января, вторник
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 января, среда
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 января, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
22:00
21 января, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
22 января, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
23 января, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
24 января, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:45
19 августа - 21 января 2023
27 декабря - 21 января 2023
18 - 25 января
18 - 24 января
18 - 24 января
28 декабря - 19 января 2023