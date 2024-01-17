Танцуй, Селедка!

Премьера: 18.01.2024

Режиссер: Александра Лупашко

Актеры: Александра Бортич, Павел Майков, Анна Михалкова, Наталья Павленкова, Данил Стеклов, Ольга Лапшина, Александра Бабаскина, Павел Кузьмин, Илья Антоненко, Сергей Быхов, Бэлла Туманова, Андрей Уколов, Анна Лысенко

Жанр: Трагикомедия

Продолжительноcть: 99 минут

Сильная и независимая Жанна давно переехала в Москву, оставив позади родной городок и непутевого отца, когда-то бросившего семью. Однако его неожиданная смерть вынуждает ее вернуться назад, чтобы организовать похороны. Одна проблема — мертвый отец неожиданно «оживает», продолжает называть дочь «селедкой», как 20 лет назад, и до смерти хочет провести последний день вместе. Теперь Жанне и ее бате с того света выпадает неожиданный шанс наладить отношения, отправившись в безумную поездку по местам ее детства.