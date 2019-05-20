Так сказал Чарли
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 30.05.2019
Режиссер:
Мэри Хэррон
Актеры:
Ханна Мюррэй, Грэйс Ван Дин, Сьюки Уотерхаус, Мэтт Смит, Аннабет Гиш, Мерритт Уивер, Чейс Кроуфорд, Кимми Шилдс, Соси Бэйкон, Бриджер Задина
Жанр:
драма, биографический
Продолжительноcть:
104 мин
Молодой аспирант пишет работу о серии убийств, совершенных девушками из секты «Семья». Основателем этой банды был Чарльз Мэнсон, приговоренный к смертной казни. Молодой человек посещает тюрьму, где отбывают пожизненное заключение три девушки, члены секты. Он пытается прояснить многие неувязки в этой запутанной истории. Заставив женщин еще раз пережить события прошлого, он сталкивается с новыми жуткими подробностями, ранее не известными ни следствию, ни средствам массовой информации.
Сегодня
|18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 июня, понедельник
|18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 июня, вторник
|18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 июня, среда
|18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
3 июня, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
4 июня, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
5 июня, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45