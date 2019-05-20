Так сказал Чарли

Страна: США, 2018

Премьера: в РФ 30.05.2019

Режиссер: Мэри Хэррон

Актеры: Ханна Мюррэй, Грэйс Ван Дин, Сьюки Уотерхаус, Мэтт Смит, Аннабет Гиш, Мерритт Уивер, Чейс Кроуфорд, Кимми Шилдс, Соси Бэйкон, Бриджер Задина

Жанр: драма, биографический

Продолжительноcть: 104 мин

Молодой аспирант пишет работу о серии убийств, совершенных девушками из секты «Семья». Основателем этой банды был Чарльз Мэнсон, приговоренный к смертной казни. Молодой человек посещает тюрьму, где отбывают пожизненное заключение три девушки, члены секты. Он пытается прояснить многие неувязки в этой запутанной истории. Заставив женщин еще раз пережить события прошлого, он сталкивается с новыми жуткими подробностями, ранее не известными ни следствию, ни средствам массовой информации.