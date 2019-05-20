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Так сказал Чарли

Так сказал Чарли

Страна:
США, 2018
 
Премьера:
в РФ 30.05.2019
 
Режиссер:
Мэри Хэррон
  
Актеры:
Ханна Мюррэй, Грэйс Ван Дин, Сьюки Уотерхаус, Мэтт Смит, Аннабет Гиш, Мерритт Уивер, Чейс Кроуфорд, Кимми Шилдс, Соси Бэйкон, Бриджер Задина
  
Жанр:
драма, биографический
  
Продолжительноcть:
104 мин
  

 

Молодой аспирант пишет работу о серии убийств, совершенных девушками из секты «Семья». Основателем этой банды был Чарльз Мэнсон, приговоренный к смертной казни. Молодой человек посещает тюрьму, где отбывают пожизненное заключение три девушки, члены секты. Он пытается прояснить многие неувязки в этой запутанной истории. Заставив женщин еще раз пережить события прошлого, он сталкивается с новыми жуткими подробностями, ранее не известными ни следствию, ни средствам массовой информации.

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