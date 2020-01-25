Тайная жизнь

Страна: Германия, США, 2019

Премьера: в РФ 01.02.2020

Режиссер: Терренс Малик

Актеры: Маттиас Шонартс, Микаэл Нюквист, Бруно Ганц, Аугуст Диль, Йоэль Басман, Юрген Прохнов, Александр Фелинг, Марк Вашке, Тобиас Моретти, Франц Роговский

Жанр: биографический, драма

Продолжительноcть: 173 мин

Сбор в мире: $1 081 397,00

История австрийца Франца Егерштеттера, который отказался служить в нацистской армии и был казнен в 1943 году. В 2007 году его причислили к лику блаженных.