Тайная жизнь
Страна:
Германия, США, 2019
Премьера:
в РФ 01.02.2020
Режиссер:
Терренс Малик
Актеры:
Маттиас Шонартс, Микаэл Нюквист, Бруно Ганц, Аугуст Диль, Йоэль Басман, Юрген Прохнов, Александр Фелинг, Марк Вашке, Тобиас Моретти, Франц Роговский
Жанр:
биографический, драма
Продолжительноcть:
173 мин
Сбор в мире:
$1 081 397,00
История австрийца Франца Егерштеттера, который отказался служить в нацистской армии и был казнен в 1943 году. В 2007 году его причислили к лику блаженных.
11 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 600-1200 ₽
22 мая, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
17 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
24 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
17 апреля, пятница 18:30
₽ Билеты: 500-1000 ₽
27 марта, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-800 ₽