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Свет

Свет

Премьера:
22.02.2024
 
Режиссер:
Антон Коломеец
  
Актеры:
Елена Яковлева, Ян Ильвес, Сергей Волков, Дина Губайдуллина, Галина Алехина, Елена Жданова, Ирина Кривонос, Юлия Гоманюк, Валерий Панков, Дарья Коныжева, Милана Владыкина, Анатолий Кормановский
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
108 минут
  

В жизни каждого человека наступает момент, когда он оглядывается назад, чтобы переосмыслить свое настоящее. У Татьяны есть все: семья, работа, друзья, но случайная встреча возвращает ее в прошлое, которое она так долго пыталась забыть.

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