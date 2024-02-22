Премьера: 22.02.2024

Режиссер: Антон Коломеец

Актеры: Елена Яковлева, Ян Ильвес, Сергей Волков, Дина Губайдуллина, Галина Алехина, Елена Жданова, Ирина Кривонос, Юлия Гоманюк, Валерий Панков, Дарья Коныжева, Милана Владыкина, Анатолий Кормановский

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 108 минут

В жизни каждого человека наступает момент, когда он оглядывается назад, чтобы переосмыслить свое настоящее. У Татьяны есть все: семья, работа, друзья, но случайная встреча возвращает ее в прошлое, которое она так долго пыталась забыть.