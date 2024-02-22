Свет
Премьера:
22.02.2024
Режиссер:
Антон Коломеец
Актеры:
Елена Яковлева, Ян Ильвес, Сергей Волков, Дина Губайдуллина, Галина Алехина, Елена Жданова, Ирина Кривонос, Юлия Гоманюк, Валерий Панков, Дарья Коныжева, Милана Владыкина, Анатолий Кормановский
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
108 минут
В жизни каждого человека наступает момент, когда он оглядывается назад, чтобы переосмыслить свое настоящее. У Татьяны есть все: семья, работа, друзья, но случайная встреча возвращает ее в прошлое, которое она так долго пыталась забыть.
Сегодня
|
14:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:40
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
16:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
Завтра
|
14:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
15:45
|Иллизиум (Новомосковск)
|
16:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:40
|Кинотеатр 3D (Венев)
24 февраля, суббота
|
14:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
16:40
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
16:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
25 февраля, воскресенье
|
14:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
16:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:40
|Кинотеатр 3D (Венев)
26 февраля, понедельник
|
14:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
16:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:40
|Кинотеатр 3D (Венев)
27 февраля, вторник
|
14:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
16:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:40
|Кинотеатр 3D (Венев)
28 февраля, среда
|
14:05
|Кинотеатр (Суворов)
|
16:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:40
|Кинотеатр 3D (Венев)
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:45
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:05
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
16:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:40
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:45
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:05
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
16:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:40
24 февраля, суббота
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:05
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
16:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:40
25 февраля, воскресенье
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:05
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
16:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:40
26 февраля, понедельник
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:05
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
16:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:40
27 февраля, вторник
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:05
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
16:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:40
28 февраля, среда
|Кинотеатр (Суворов)
|
14:05
|Кинотеатр 3D (Венев)
|
16:40
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
16:40
19 августа - 25 февраля 2023
22 - 28 февраля
18 - 28 февраля
28 февраля, среда 00:00
8 - 25 февраля
27 февраля, вторник 00:00