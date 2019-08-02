Страшные истории для рассказа в темноте
Страна:
США, Канада, 2019
Премьера:
в РФ 08.08.2019
Режиссер:
Андре Овредал
Актеры:
Зои Маргарет Коллетти, Майкл Гарза, Гэбриел Раш, Остин Абрамс, Дин Норрис, Джил Беллоуз, Лоррейн Туссен, Остин Зажур, Натали Гэнзхорн, Кэтлин Поллард
Жанр:
ужасы, триллер
Продолжительноcть:
108 мин
Бюджет:
$40 000 000,00
Компании подростков предстоит разгадать тайну зловещих смертей, которые наводят ужас на всю округу. Дети должны преодолеть страх, чтобы спасти свой город.
Сегодня
|10:30
|Киносити
|12:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:45
|Октябрь
|14:05
|ДКЖ Кино
|14:40
|Киносити
|15:40
|Алмаз Синема
|16:45
|Киносити
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:50
|Киносити
|20:55
|Киносити
|21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|ДКЖ Кино
|22:25
|Алмаз Синема
|23:00
|Киносити
|00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:30
|Киносити
|12:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:45
|Октябрь
|14:05
|ДКЖ Кино
|14:40
|Киносити
|15:40
|Алмаз Синема
|16:45
|Киносити
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:50
|Киносити
|20:55
|Киносити
|21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|ДКЖ Кино
|22:25
|Алмаз Синема
|23:00
|Киносити
|00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 августа, суббота
|10:30
|Киносити
|12:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:45
|Октябрь
|14:05
|ДКЖ Кино
|14:40
|Киносити
|15:40
|Алмаз Синема
|16:45
|Киносити
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:50
|Киносити
|20:55
|Киносити
|21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|ДКЖ Кино
|22:25
|Алмаз Синема
|23:00
|Киносити
|00:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|01:05
|Киносити
11 августа, воскресенье
|10:30
|Киносити
|12:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:45
|Октябрь
|14:05
|ДКЖ Кино
|14:40
|Киносити
|15:40
|Алмаз Синема
|16:45
|Киносити
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:50
|Киносити
|20:55
|Киносити
|21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|ДКЖ Кино
|22:25
|Алмаз Синема
|23:00
|Киносити
|01:05
|Киносити
12 августа, понедельник
|10:30
|Киносити
|12:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:45
|Октябрь
|14:05
|ДКЖ Кино
|14:40
|Киносити
|15:40
|Алмаз Синема
|16:45
|Киносити
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:50
|Киносити
|20:55
|Киносити
|21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|ДКЖ Кино
|22:25
|Алмаз Синема
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Киносити
13 августа, вторник
|10:30
|Киносити
|12:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:45
|Октябрь
|14:05
|ДКЖ Кино
|14:40
|Киносити
|15:40
|Алмаз Синема
|16:45
|Киносити
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:50
|Киносити
|20:55
|Киносити
|21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|ДКЖ Кино
|22:25
|Алмаз Синема
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Киносити
14 августа, среда
|10:30
|Киносити
|12:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|13:45
|Октябрь
|14:05
|ДКЖ Кино
|14:40
|Киносити
|15:40
|Алмаз Синема
|16:45
|Киносити
|17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|18:50
|Киносити
|20:55
|Киносити
|21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|21:45
|ДКЖ Кино
|22:25
|Алмаз Синема
|23:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|23:00
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
15:40
22:25
|ДКЖ Кино
|
14:05
21:45
|Киносити
|
10:30
14:40
16:45
18:50
20:55
23:00
|Октябрь
|
13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:05
17:00
21:40
00:20
Завтра
|Алмаз Синема
|
15:40
22:25
|ДКЖ Кино
|
14:05
21:45
|Киносити
|
10:30
14:40
16:45
18:50
20:55
23:00
|Октябрь
|
13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:05
17:00
21:40
00:20
10 августа, суббота
|Алмаз Синема
|
15:40
22:25
|ДКЖ Кино
|
14:05
21:45
|Киносити
|
10:30
14:40
16:45
18:50
20:55
23:00
01:05
|Октябрь
|
13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:05
17:00
21:40
00:20
11 августа, воскресенье
|Алмаз Синема
|
15:40
22:25
|ДКЖ Кино
|
14:05
21:45
|Киносити
|
10:30
14:40
16:45
18:50
20:55
23:00
01:05
|Октябрь
|
13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:05
17:00
21:40
12 августа, понедельник
|Алмаз Синема
|
15:40
22:25
|ДКЖ Кино
|
14:05
21:45
|Киносити
|
10:30
14:40
16:45
18:50
20:55
23:00
|Октябрь
|
13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:05
17:00
21:40
23:00
13 августа, вторник
|Алмаз Синема
|
15:40
22:25
|ДКЖ Кино
|
14:05
21:45
|Киносити
|
10:30
14:40
16:45
18:50
20:55
23:00
|Октябрь
|
13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:05
17:00
21:40
23:00
14 августа, среда
|Алмаз Синема
|
15:40
22:25
|ДКЖ Кино
|
14:05
21:45
|Киносити
|
10:30
14:40
16:45
18:50
20:55
23:00
|Октябрь
|
13:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:05
17:00
21:40
23:00