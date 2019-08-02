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Страшные истории для рассказа в темноте

Страшные истории для рассказа в темноте

Страна:
США, Канада, 2019
 
Премьера:
в РФ 08.08.2019
 
Режиссер:
Андре Овредал
  
Актеры:
Зои Маргарет Коллетти, Майкл Гарза, Гэбриел Раш, Остин Абрамс, Дин Норрис, Джил Беллоуз, Лоррейн Туссен, Остин Зажур, Натали Гэнзхорн, Кэтлин Поллард
  
Жанр:
ужасы, триллер
  
Продолжительноcть:
108 мин
  
Бюджет:
$40 000 000,00
  

 

Компании подростков предстоит разгадать тайну зловещих смертей, которые наводят ужас на всю округу. Дети должны преодолеть страх, чтобы спасти свой город.

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Сегодня
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12:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 Октябрь
14:05 ДКЖ Кино
14:40 Киносити
15:40 Алмаз Синема
16:45 Киносити
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 Киносити
20:55 Киносити
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 ДКЖ Кино
22:25 Алмаз Синема
23:00 Киносити
00:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:30 Киносити
12:05 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45 Октябрь
14:05 ДКЖ Кино
14:40 Киносити
15:40 Алмаз Синема
16:45 Киносити
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 Киносити
20:55 Киносити
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 ДКЖ Кино
22:25 Алмаз Синема
23:00 Киносити
00:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 августа, суббота
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13:45 Октябрь
14:05 ДКЖ Кино
14:40 Киносити
15:40 Алмаз Синема
16:45 Киносити
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 Киносити
20:55 Киносити
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 ДКЖ Кино
22:25 Алмаз Синема
23:00 Киносити
00:20 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
01:05 Киносити
11 августа, воскресенье
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16:45 Киносити
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 Киносити
20:55 Киносити
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 ДКЖ Кино
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23:00 Киносити
01:05 Киносити
12 августа, понедельник
10:30 Киносити
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13:45 Октябрь
14:05 ДКЖ Кино
14:40 Киносити
15:40 Алмаз Синема
16:45 Киносити
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 Киносити
20:55 Киносити
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 ДКЖ Кино
22:25 Алмаз Синема
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Киносити
13 августа, вторник
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14:05 ДКЖ Кино
14:40 Киносити
15:40 Алмаз Синема
16:45 Киносити
17:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:50 Киносити
20:55 Киносити
21:40 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45 ДКЖ Кино
22:25 Алмаз Синема
23:00 Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00 Киносити
14 августа, среда
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16:45 Киносити
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18:50 Киносити
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