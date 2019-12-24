Щенячий патруль: Скорей спешим на помощь

Страна: Канада, 2019

Премьера: в РФ 01.01.2020

Режиссер: Чарльз Е. Бастьен

Актеры:

Жанр: мультфильм

Продолжительноcть: 44 мин

На этот раз Бухта Приключений превратится в настоящий автодром. Лучшие спортсмены примут участие в гонке за звание чемпиона, среди них Врум — легендарный гонщик с ослепительной улыбкой и его главная соперница — невероятно пронырливая и суперскоростная Гепарда. Без механиков официальной пит-стоп бригады, Райдера и отряда щенков не обойтись. С такой командой не страшны даже самые сильные заносы! Но что случится, если Врум не сможет продолжить соревнование? За него это сделает Маршалл. Удастся ли щенку-пожарному одержать победу в гонке? На старт, внимание, Маршалл!