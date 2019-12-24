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Щенячий патруль: Скорей спешим на помощь

Щенячий патруль: Скорей спешим на помощь

Страна:
Канада, 2019
 
Премьера:
в РФ 01.01.2020
 
Режиссер:
Чарльз Е. Бастьен
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм
  
Продолжительноcть:
44 мин
  

На этот раз Бухта Приключений превратится в настоящий автодром. Лучшие спортсмены примут участие в гонке за звание чемпиона, среди них Врум — легендарный гонщик с ослепительной улыбкой и его главная соперница — невероятно пронырливая и суперскоростная Гепарда. Без механиков официальной пит-стоп бригады, Райдера и отряда щенков не обойтись. С такой командой не страшны даже самые сильные заносы! Но что случится, если Врум не сможет продолжить соревнование? За него это сделает Маршалл. Удастся ли щенку-пожарному одержать победу в гонке? На старт, внимание, Маршалл!

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Сегодня
10:00 ДКЖ Кино
Завтра
10:00 ДКЖ Кино
4 января, суббота
10:00 ДКЖ Кино
5 января, воскресенье
10:00 ДКЖ Кино
6 января, понедельник
10:00 ДКЖ Кино
7 января, вторник
10:00 ДКЖ Кино
8 января, среда
10:00 ДКЖ Кино
Расписание на все дни
0
Касса
EL MENTAL
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7 января, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Animal ДжаZ
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15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Пижамная студенческая вечеринка
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25 января, суббота 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
День рождения Элвиса
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8 января, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
Татьяна Мосина и оркестр русских народных инструментов «Тула»
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7 февраля, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 350 ₽
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