Щенячий патруль: Скорей спешим на помощь
Страна:
Канада, 2019
Премьера:
в РФ 01.01.2020
Режиссер:
Чарльз Е. Бастьен
Актеры:
Жанр:
мультфильм
Продолжительноcть:
44 мин
На этот раз Бухта Приключений превратится в настоящий автодром. Лучшие спортсмены примут участие в гонке за звание чемпиона, среди них Врум — легендарный гонщик с ослепительной улыбкой и его главная соперница — невероятно пронырливая и суперскоростная Гепарда. Без механиков официальной пит-стоп бригады, Райдера и отряда щенков не обойтись. С такой командой не страшны даже самые сильные заносы! Но что случится, если Врум не сможет продолжить соревнование? За него это сделает Маршалл. Удастся ли щенку-пожарному одержать победу в гонке? На старт, внимание, Маршалл!
Сегодня
|10:00
|ДКЖ Кино
Завтра
|10:00
|ДКЖ Кино
4 января, суббота
|10:00
|ДКЖ Кино
5 января, воскресенье
|10:00
|ДКЖ Кино
6 января, понедельник
|10:00
|ДКЖ Кино
7 января, вторник
|10:00
|ДКЖ Кино
8 января, среда
|10:00
|ДКЖ Кино
7 января, вторник 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
8 января, среда 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
7 февраля, пятница 18:30
₽ Билеты: 350 ₽