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Шан-Чи и легенда десяти колец

Шан-Чи и легенда десяти колец

Страна:
США, Австралия, 2021
 
Премьера:
в РФ 02.09.2021
 
Режиссер:
Дестин Креттон
  
Актеры:
Аквафина, Мишель Йео, Симу Лю, Флориан Мунтяну, Тони Люн Чу Вай, Чэнь Фала, Ронни Чиэн
  
Жанр:
боевик, приключения, фэнтези, фантастика
  
Продолжительноcть:
134 мин
  

Мастеру боевых искусств Шан-Чи предстоит противостоять призракам из собственного прошлого, по мере того как его втягивают в паутину интриг таинственной организации «Десять колец».

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Сегодня
13:30 3D Синема Стар
19:00 3D Синема Стар
Завтра
13:30 3D Синема Стар
19:00 3D Синема Стар
4 сентября, суббота
13:30 3D Синема Стар
19:00 3D Синема Стар
5 сентября, воскресенье
13:30 3D Синема Стар
19:00 3D Синема Стар
6 сентября, понедельник
13:30 3D Синема Стар
19:00 3D Синема Стар
7 сентября, вторник
13:30 3D Синема Стар
19:00 3D Синема Стар
8 сентября, среда
13:30 3D Синема Стар
19:00 3D Синема Стар
Расписание на все дни
0
Касса
Отава Ё
Купить билет
10 сентября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Оргия Праведников
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2 октября, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Элизиум
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16 октября, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1100 ₽
Раскаленный город
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18 сентября, суббота 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 300-500 ₽
Джокер
Купить билет
15 октября, пятница 20:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
ЙОРШ
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4 декабря, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
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