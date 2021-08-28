Шан-Чи и легенда десяти колец
Страна:
США, Австралия, 2021
Премьера:
в РФ 02.09.2021
Режиссер:
Дестин Креттон
Актеры:
Аквафина, Мишель Йео, Симу Лю, Флориан Мунтяну, Тони Люн Чу Вай, Чэнь Фала, Ронни Чиэн
Жанр:
боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Продолжительноcть:
134 мин
Мастеру боевых искусств Шан-Чи предстоит противостоять призракам из собственного прошлого, по мере того как его втягивают в паутину интриг таинственной организации «Десять колец».
Сегодня
|13:30 3D
|Синема Стар
|19:00 3D
|Синема Стар
Завтра
|13:30 3D
|Синема Стар
|19:00 3D
|Синема Стар
4 сентября, суббота
|13:30 3D
|Синема Стар
|19:00 3D
|Синема Стар
5 сентября, воскресенье
|13:30 3D
|Синема Стар
|19:00 3D
|Синема Стар
6 сентября, понедельник
|13:30 3D
|Синема Стар
|19:00 3D
|Синема Стар
7 сентября, вторник
|13:30 3D
|Синема Стар
|19:00 3D
|Синема Стар
8 сентября, среда
|13:30 3D
|Синема Стар
|19:00 3D
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Стар
|
3D 13:30
3D 19:00
Завтра
|Синема Стар
|
3D 13:30
3D 19:00
4 сентября, суббота
|Синема Стар
|
3D 13:30
3D 19:00
5 сентября, воскресенье
|Синема Стар
|
3D 13:30
3D 19:00
6 сентября, понедельник
|Синема Стар
|
3D 13:30
3D 19:00
7 сентября, вторник
|Синема Стар
|
3D 13:30
3D 19:00
8 сентября, среда
|Синема Стар
|
3D 13:30
3D 19:00
10 сентября, пятница 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
2 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
16 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100 ₽
18 сентября, суббота 20:00
₽ Билеты: 300-500 ₽
15 октября, пятница 20:00
₽ Билеты: 500 ₽
4 декабря, суббота 20:00
₽ Билеты: 800 ₽