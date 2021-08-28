Шан-Чи и легенда десяти колец

Страна: США, Австралия, 2021

Премьера: в РФ 02.09.2021

Режиссер: Дестин Креттон

Актеры: Аквафина, Мишель Йео, Симу Лю, Флориан Мунтяну, Тони Люн Чу Вай, Чэнь Фала, Ронни Чиэн

Жанр: боевик, приключения, фэнтези, фантастика

Продолжительноcть: 134 мин

Мастеру боевых искусств Шан-Чи предстоит противостоять призракам из собственного прошлого, по мере того как его втягивают в паутину интриг таинственной организации «Десять колец».